Milan, Tare cala l’asso: chiude per il centrocampista, beffa l’Arsenal

Il Milan sta valutando nomi nuovi con cui migliorare la rosa di Allegri: c’è un nuovo centrocampista nelle idee di Igli Tare.

Il futuro dei rossoneri è sotto osservazione perché serviranno colpi di grande maestria per portare di nuovo il club in alto, soprattutto in una stagione dove non ci saranno le coppe europee e quindi il primo obiettivo è quello di puntare ai primi quattro posti della classifica di Serie A, pur con la consapevolezza che le avversarie sono ostiche e non sarà affatto semplice.

Colpo a sorpresa del Milan sul mercato: il nuovo direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, vuole chiudere in queste ore un colpo da maestro per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan: scelto il nuovo centrocampista

La situazione economica del Milan non è delle migliori e per l’estate non sarà certamente semplice andare a spendere cifre importanti per portare ad Allegri i nomi che lui vorrebbe con sé nella nuova esperienza in rossonero.

La coppia Tare-Allegri, però, può funzionare benissimo perché il nuovo ds rossonero è noto per la sua abilità nello scovare talenti a basso costo e per anticipare la concorrenza internazionale e anche stavolta starebbe agendo in questo modo.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan vuole chiudere subito un colpo a centrocampo, portando una delle giovani gemme del calcio internazionale in Serie A.

Milan, colpo Ardon Jashari a centrocampo: le ultime

Il Milan sta seguendo diversi profili molto interessanti per il centrocampo e ora è spuntato anche il nome di Ardon Jashari per il centrocampo rossonero. Il giovane centrocampista svizzero è uno dei talenti più interessanti del panorama mondiale e lo scorso anno si è ben messo in mostra con la maglia del Club Brugge.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, Tare è pronto a rinforzare il centrocampo di Allegri: si tratta per lo svizzero del Brugge Ardon Jashari, classe 2002. Domani incontro decisivo ma ci sono ancora 5 milioni di distanza tra i due club che, però, possono arrivare alla fumata bianca.

Jashari al Milan si prenderebbe subito il posto da titolare, visto che si tratta di un giovane dalle potenzialità enormi e dalle caratteristiche già ben formate, nonostante i 23 anni.

Milan-Jahsari: c’è anche l’Arsenal

Il Milan proverà a chiudere subito per Ardon Jashari, nonostante la distanza e la concorrenza che sta pian piano aumentando. Nelle scorse settimane per lo svizzero si era fatto avanti anche l’Arsenal di Mikel Arteta che pensava di convincerlo ma non ha mai chiuso l’affare.

Il Milan intende prendere Jashari e costruire sulle sue caratteristiche il centrocampo del futuro. Tare a ore avrà l’incontro decisivo con il suo entoruage e con quello del Club Brugge per chiudere definitivamente la trattativa.