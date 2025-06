Milan, missione brasiliana: arriva il “nuovo Cafu” a 20MLN

Il Milan sta prendendo in considerazione diversi nuovi calciatori che possono fare bene con Allegri: nuovo nome nelle idee di Igli Tare.

Il futuro del club rossonero è sotto costante aggiornametno perché serviranno colpi di grande livello per portare di nuovo il club in alto, soprattutto in una stagione dove non ci saranno le coppe europee. Il primo obiettivo da raggiungere per Allegri sarà puntare ai primi quattro posti della di Serie A, con la consapevolezza che non si potrà costruire una rosa pronta per vincere ma bisognerà costruire un progetto.

Igli Tare è al lavoro da diverse settimane per trovare i nomi giusti per far felice Allegri e per puntare a un campionato che possa regalare grandi gioie ai tifosi rossoneri.

Calciomercato Milan: Tare porta un colpo a sorpresa

Igli Tare ora tenta un colpo a sorpresa per il Milan sul mercato: il nuovo direttore sportivo dei rossoneri intende chiudere in queste ore un affare di alto livello che servirà per rinforzare la fascia destra e mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una nuova freccia.

La situazione economica del Milan non è delle migliori e per l’estate bisognerà agire con estrema oculatezza, andando a prendere anche calciatori giovani che non costino troppo e che siano anche delle piccole scommesse da poter vincere in futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta seguendo un nuovo esterno difensivo: pronto a chiudere subito il colpo.

Milan, il nuovo Cafu per la difesa

Il Milan segue con interesse diversi calciatori importanti che potrebbero fare la differenza nella nuova rosa che sta nascendo sotto le richieste di Allegri: ora serve un nuovo terzino.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan segue con interesse Wesley del Flamengo per migliorare la fascia destra. C’è bisogno di un nuovo terzino destro dopo l’addio di Walker ma Allegri cerca un esterno di gamba e di grande spinta, che sia anche bravo in fase difensiva.

Wesley potrebbe essere considerato il “nuovo Cafu” per le qualità tecniche che ha a disposizione e che potrebbe portare al Milan nel corso della sua esperienza rossonera. I colloqui sono già iniziati e non è da escludere qualche sorpresa in merito.

Cafu promuove Wesley: le parole sull’esterno

Cafu è stato uno dei migliori terzini al mondo e uno dei migliori calciatori della storia del club rossonero. Proprio lui ha parlato della possibilità di vedere Wesley in rossonero nella prossima stagione.

“Wesley è fortissimo, vediamo quello che arriva. Sta giocando molto bene, vediamo come si comporta al Mondiale per Club“, ha detto Cafu nel corso della Milano Football Week.