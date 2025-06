Immobile snobba Allegri ma torna in Serie A: firma un triennale

Ciro Immobile è pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza al Besiktas: non firma con il Milan ma va in un’altra big del campionato.

L’attaccante italiano ha fatto le fortuna della Lazio per anni prima di dire addio ai biancocelesti che avevano intenzione di cambiare progetto e ha scelto la Turchia e il Besiktas per ripartire da un calcio diverso, da una nuova esperienza, e da una nuova vita calcistica.

Il futuro di Ciro Immobile, però, può essere ancora in Serie A: ci sono delle possibilità concrete che torni nel calcio italiano, è in contatto con il nuovo allenatore.

Ciro Immobile torna in Serie A: le ultime

Il nome di Ciro Immobile ispira sempre grande entusiasmo in tutti i tifosi italiani che per anni lo hanno visto protagonista in Serie A. Il suo addio alla Lazio ha fatto male non solo ai biancocelesti ma anche a tanti tifosi che erano affezionati e appassionati al suo modo di giocare e ora potrebbero riaccoglierlo.

Con il Besiktas ha collezionato numeri importantissimi, con 19 gol e 4 assist in 41 presenze totali, diventando l’idolo dei tifosi bianconeri di Turchia.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora Ciro Immobile può tornare in Serie A: è già in contatto con il nuovo club che può accoglierlo.

Futuro Immobile in Serie A: lo vuole Pioli

I gol di Immobile farebbero comodo a molte squadre di Serie A che sono alla ricerca di nomi importanti per l’attacco e che potrebbero scegliere il bomber di Torre Annunziata nei suoi ultimi anni di carriera per migliorare il parco offensivo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole Ciro Immobile in attacco. I Viola a breve dovrebbero firmare l’accordo con Stefano Pioli come nuovo allenatore e l’ex tecnico del Milan ha chiesto Immobile come prossimo numero 9.

Immobile alla Fiorentina sarebbe un colpo importantissimo perché potrebbe essere affiancato a Kean nelle rotazioni o anche in campo se si vuole giocare con la doppia punta e creerebbe un attacco stellare.

Immobile verso la Fiorentina: piace anche al Milan

Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse del Milan di Allegri per Ciro Immobile. I rossoneri stanno cercando un bomber di scorta e l’ex Lazio potrebbe essere il nome giusto da affiancare a un attaccante titolare ma la situazione è complicata.

La Fiorentina offre un biennale con opzione per il terzo anno (potenzialmente fino a 38 anni, quindi fino a fine carriera) a Immobile e potrebbe convincerlo con il progetto che gli sta presentando Pradè.