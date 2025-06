Dall’Inter al Napoli, affare bomba: è stato proposto a Conte

Dall’Inter al Napoli, il nome è di quelli grossi. C’è il pieno apprezzamento di Conte che lo ha già allenato

Si prospetta una sessione di mercato scoppiettante per il Napoli che vuole mettere a disposizione di Antonio Conte un organico in grado di bissare lo Scudetto e competere anche in Champions League.

All’acquisto di De Bruyne – uno dei migliori del nuovo millennio in Serie A almeno per impatto mediatico – ne seguiranno altri in tutti i reparti. Con il Milan si dovrebbe chiudere a giorni la trattativa per Musah, possibile sostituito di Anguissa in caso di addio del centrocampista camerunense. In attacco, prosegue la trattativa con il Bologna per Ndoye e, nelle scorse ore, è emerso anche il nome di Lookman per il quale l’Atalanta chiede almeno 60 milioni per trattare.

Napoli che si rinforzerà anche in difesa. Svanito Comuzzo, seguito a Gennaio e rimasto alla Fiorentina con un corposo rinnovo di contratto, i Campioni d’Italia in carica acquisteranno un altro centrale da affiancare a Buongiorno e Rrahmani. L’obbiettivo principale per la retroguardia è Sam Beukema per il quale il Bologna non scende dai 30 milioni di valutazione.

Dall’Inter al Napoli, può rinforzare la difesa di Conte

Una trattativa complicata quella per il difensore olandese anche per il recente rinnovo di Vincenzo Italiano che ha preteso la conferma dei suoi top player per restare ancora sulla panchina del Bologna. Per questo motivo, il Napoli si tiene pronto con possibili alternative. Una di queste è Milan Skriniar, il centrale slovacco ex Inter che il PSG cederà nuovamente dopo il ritorno dal prestito di sei mesi al Fenerbahce di Mourinho.

Una scelta, quella della cessione, confermata anche dalla decisione del PSG di non aggregarlo alla squadra che sta disputando il Mondiale per Club negli Usa. E’ dall’inizio della scorsa stagione che Skriniar non rientra più nelle scelte di Luis Enrique. Il PSG ha cercato acquirenti già nella sessione di gennaio per una possibile cessione a titolo definitivo che non si è concretizzata soprattutto per l’elevato ingaggio (9 milioni annui) percepito dal giocatore.

Su Skriniar c’è il pieno gradimento di Antonio Conte che ha allenato (e valorizzato) il difensore slovacco nel suo biennio all’Inter, culminato con la conquista dello Scudetto nella stagione 2020-2021. I prossimi giorni ci diranno se l’interessamento del Napoli per l’ex Inter si trasformerà in qualcosa di più concreto. Se il PSG dovesse aprire al prestito (contribuendo anche al pagamento dell’ingaggio), Skriniar diventerebbe una bella tentazione per il Napoli che arricchirebbe il suo reparto arretrato con un difensore di grande solidità ed esperienza anche in ambito internazionale.

La priorità per la difesa partenopea, comunque, resta Beukema. Il Napoli continuerà a provarci per il difensore olandese ed è spuntata anche l’ipotesi di una ricca offerta congiunta per lui e Ndoye che prevederebbe, come contropartita, anche il passaggio di Giacomo Raspadori al Bologna.