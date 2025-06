Juventus, arriva il “matador” dell’Italia: 25MLN, firma subito

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa raggiungere almeno i 20 gol stagionali: pronto un colpo dalla Spagna.

Igor Tudor ha chiesto alla dirigenza di migliorare la rosa sotto tutti i punti di vista, a partire proprio dall’attacco. Dusan Vlahvic non è più un calciatore su cui si potrà puntare, non c’è più il feeling di un tempo e anche con il tecnico serbo la situazione non è migliorata dopo l’addio di Thiago Motta. Ora la situazione sta cambiando di ora in ora e potrebbero esserci presto delle novità.

Il futuro di Vlahovic sarà lontano dalla Juve che, intanto, osserva e valuta nuovi attaccanti potenzialmente determinanti per la prossima stagione: spunta un nome nuovo.

Calciomercato Juventus: scelto il nuovo centravanti

Il mercato della Juve è già frenetico e molto importante, si parla di nomi di primo livello che possano garantire uno sviluppo positivo della prossima stagione sia in Serie A che in Champions League.

Il futuro della Juventus si sta scrivendo in questi giorni, con Vlahovic che si sta cercando una nuova sistemazione e i dirigenti che si sono messi alla ricerca di nomi nuovi a cui affidare le sorti della prossima annata calcistica.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha messo nel mirino un nome nuovo per l’attacco da affiancare a Randal Kolo Muani.

Juventus, idea Sorloth per l’attacco: vuole lasciare l’Atletico Madrid

Alexander Sorloth è l’ultima idea di mercato della Juventus. Igor Tudor ha chiesto un attaccante duttile e con molti gol nelle gambe, qualcuno che possa incarnare alla perfezione quello che sarebbe dovuto essere Dusan Vlahovic nei suoi anni in bianconero.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Alexander Sorloth può lasciare l’Atletico Madrid per sua volontà. Vuole un posto in cui esprimersi al meglio e non essere solo una comparsa o per forza l’attaccante di riserva, cosa che con i Colchoneros, con la presenza di Julian Alvarez, è.

La Juventus ora può inserire Sorloth nella lista dei desideri e chiudere l’affare già nelle prossime settimane, ma sempre aspettando prima l’addio di Vlahovic che ne dovrà finanziare l’acquisto.

Sorloth-Juventus: affare da 25 milioni

Sorloth è stato uno dei mattatori dell’Italia nella prima partita alle qualificazioni al Mondiale e può arrivare proprio in Serie A per la sua prossima stagione e per il futuro.

La Juventus valuta Sorloth come prossimo numero 9, un attaccante da tanti gol in carriera e nei piedi, e potrebbe costare 20-25 milioni di euro, visto il contratto in scadenza nel 2028 con l’Atletico Madrid.