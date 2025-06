Doppio scambio per il sì di Osimhen: al Napoli due titolari

Il futuro di Victor Osimhen sta cambiando totalmente i piani del mercato del Napoli e delle altre big del mondo: pronto un doppio scambio.

L’attaccante nigeriano ha terminato la stagione al Galatasaray e ora è il tesoretto del Napoli che intende cederlo a cifre importanti per poter poi fare mercato di un certo livello e regalare una rosa di grande importanza ad Antonio Conte. Ci sono state le garanzie di grandi investimenti e De Laurentiis vuole portare avanti questa politica di miglioramento della rosa.

Il mercato del Napoli dipende anche dalla cessione di Osimhen che, questa volta, deve essere venduto a titolo definitivo e non puiù in prestito come nella scorsa stagione.

Calciomercato Napoli: Osimhen verso la cessione

Il Napoli intende vendere Victor Osimhen. Il nigeriano non rientra più nei piani del club e dello stesso Antonio Conte che preferisce un altro tipo di centravanti e soprattutto dopo la rottura del nigeriano con la dirigenza, non ci sono margini di ricostruzione della crepa.

Il futuro di Osimhen si sta scrivendo in queste prime, intensissime, settimane di mercato, con tante squadre che si sono interessate a lui e stanno provando a convincere sia il club che il calciatore per arrivare alle firme il prima possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ora può cedere Osimhen con un doppio scambio: contatti diretti con una gigante europea.

Futuro Osimhen: può andare via con lo scambio

La situazione di Osimhen interessa a tutti i top club del mondo. Dalla Serie A alla Premier League, finendo all’Arabia Saudita, ci sono tante squadre che sono interessate al classe ’98.

Secondo quanto riferisce TeamTalk, il Liverpool si è inserito nella corsa a Victor Osimhen e sembrerebbe pronto a offrire due calciatori in cambio al Napoli per arrivare all’attaccante nigeriano.

Il primo nome offerto dal Liverpool è quello di Federico Chiesa. L’esterno italiano ha intenzione di lasciare i Reds, dopo una stagione estremamente complicata, e vorrebbe tornare in Serie A. Con Antonio Conte potrebbe tornare alla sua verve di un tempo e al mister salentino piace molto.

Chiesa e Nunez in cambio di Osimhen: le ultime

Non solo Federico Chiesa: il Liverpool offre anche Darwin Nunez al Napoli per arrivare a Osimhen. L’attaccante uruguaiano è da qualche settimane nel mirino del club azzurro e i suoi agenti sono in contatto con Manna.

Nunez ha aperto al Napoli e vorrebbe trasferirsi in azzurro. Con il doppio scambio l’affare si potrebbe realmente chiudere nel giro di pochi giorni e anticipare la concorrenza.