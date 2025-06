Il Como spende 100 milioni: pronti 4 nuovi acquisti

Il Como intende migliorare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas: ora sono pronte mosse importantissime sul calciomercato.

Il club lombardo ha intenzioni molto serie per il prossimo futuro, ha un progetto molto ambizioso da seguire che può fare la differenza in Serie A e portare, anno dopo anno, la squadra a confrontarsi anche con l’Europa. Il decimo posto della prima stagione in Serie A ha fatto già sognare in grande e ora si può crescere ancora.

Fabregas è rimasto al Como nonostante il forte interesse e corteggiamento dell’Inter proprio per quello che si può costruire con i comaschi: e ora sono pronti investimenti di altissimo livello.

Calciomercato Como: sono pronti altri 100 milioni

Le ambizioni del Como si stanno appaiando, pian piano, a quelle delle squadre più importanti della Serie A. L’obiettivo della proprietà è quella di costruire un castello vincente che possa anche portare a trofei e far diventare la squadra lariana una big.

Fabregas ha già accolto il primo acquisto della prossima stagione, soffiando un colpo super all’Inter: è già arrivato Baturina ma non è assolutamente finita qui.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Como è pronto a investire cifre importantissime per rendere felice Cesc Fabregas e provare a costruire un futuro importante.

Il Como vuole un top player dall’Atletico Madrid

Il Como è sulle tracce di Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid. L’esterno offensivo classe 2000 non è nei piani di Diego Simeone che lo ha messo sul calciomercato e lo stesso calciatore potrebbe decidere di accettare una squadra “minore” per essere centrale nei progetti e mettersi in gioco.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Riquelme al Como potrebbe essere un nome davvero interessante per Cesc Fabregas perché ha grande talento ma ancora inespresso e proprio al Como potrebbe fare il salto di qualità definitivo nella sua carriera.

Non c’è solo Rodrigo Riquelme nel mirino. Un altro nome che piace al Como è quello di Jesus Rodriguez del Betis Siviglia. Il classe 2005 è tra i nomi più importanti del panorama calcistico giovanile e il club di Siviglia lo valuta non meno di 35 milioni di euro.

Abde e Piccoli due nomi per l’attacco

Oltre Rodrigo Riquelme e Jesus Rodriguez, il Como ha altri due obiettivi per l’attacco: uno è Abde Ezzalzouli del Betis Siviglia e l’altro è Roberto Piccoli del Cagliari. Non è da escludere che tra questi quatteo nomi potranno arrivarne anche in tre, per poter puntare al meglio possibile.

La certezza è che il Como ha stanziato altri 100 milioni di euro da spendere sul mercato per migliorare tutti i reparti della rosa di Fabregas, dopo l’acquisto di Baturina.