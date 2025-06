Calciomercato, sorpresa in attacco: si chiude subito per Piccoli

Il futuro di Roberto Piccoli è in un momento di grande importanza: il calciomercato può portarlo a cambiare squadre in Serie A.

L’attaccante del Cagliari ha vissuto un’ottima stagione, aiuutando la squadra sarda a raggiungere la salvezza nelle ultime giornate. Ora è uno dei nomi che infiammano il calciomercato estivo, visto che potrebbe subito lasciare la Sardegna per provare una nuova avventura ancora in Serie A. La girandola attaccanti in Italia potrebbe coinvolgere moltissime squadre che sono pronte ad abbracciare nuovi numeri 9 e affidargli le sorti offensive.

Roberto Piccoli piace a tanti club e a tanti allenatori per il suo modo di gestire il reparto offensivo e perché essendo ancora molto giovane può crescere e fare sempre meglio.

Calciomercato, affare Piccoli in Serie A: le ultime

Undici gol e quattro assist in quaranta presenze stagionali: questo è lo score di Roberto Piccoli con il Cagliari nella scorsa stagione. Numeri importanti per un attaccante di una squadra in lotta per la salvezza che ora lo portano a essere uno dei nomi principali per il mercato.

Le prestazioni di Piccoli con il Cagliari sono state molto importanti rispetto agli obiettivi del club sardo che voleva salvarsi e ha trovato il modo di arrivare alla permanenza in Serie A negli ultimi istanti del campionato.

Secondo le ultime notizie di mercato, Roberto Piccoli può diventare il nome a sorpresa per un’altra squadra di Serie A.

Colpo Piccoli in Serie A: il Genoa ci prova

Il nome di Roberto Piccoli si sta facendo sempre più interessante per la Serie A. Essendo un classe 2001 ha possibilità di crescita importanti e ampi margini di miglioramento, quindi nessuno vuole lasciarselo sfuggire.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Genoa sta accelerando per portare Roberto Piccoli alla corte di Patrick Vieira. Probabilmente i rossoblù perderanno Andrea Pinamonti e sono già alla ricerca di un nuovo attaccante con caratteristiche simili.

Piccoli è in prestito con diritto di riscatto al Cagliari che dovrebbe pagare 12 milioni per renderlo a tutti gli effettiu un tesserato dei sardi e strapparlo all’Atalanta. E probabilmente Giulini vuole portare avanti questa opzione così da poter fare poi una plusvalenza importante.

Piccoli al Genoa? Stabilite le cifre

Il futuro di Piccoli si decide tra Cagliari, Atalanta e Genoa. È un attaccante che può fare bene ovunque nelle squadre di metà classifica e ora potrebbe decidere di vivere una nuova esperienza nella sua carriera calcistica.

Se il Cagliari lo riscatterà, allora chiederà non meno di 20 milioni al Genoa per cederlo a titolo definitivo. Se non verrà operata l’opzione del riscatto allora il Genoa dovrà trattare con l’Atalanta che potrebbe essere più morbida e fermarsi sui 15 milioni.