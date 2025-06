Juventus, rinforzo in difesa da 20MLN: reparto completato

Presto la Juventus potrebbe essere raggiunta negli Stati Uniti per il Mondiale per Club da un rinforzo tanto bramato da mister Igor Tudor.



Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore generale Comolli avrebbe presentato una prima offerta ufficiale da 20 milioni di euro per il difensore, il cui nome è per l’appunto in cima alla lista dei desideri del tecnico croato. Nel corso di queste settimane la dirigenza bianconera ha valutato anche altri profili per andare a rinforzare il reparto arretrato della Vecchia Signora, ma alla fine si è deciso di puntare su un calciatore esperto che per qualità-prezzo rappresenta un’opportunità da non potersi lasciarsi sfuggire.

Juventus, rinforzo in difesa per Tudor

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che tra i possibili riscatti di Randal Kolo Muani e Francisco Conceiçao potrebbe inserirci anche un terzo colpo per andare a rinforzare la retroguardia bianconera.

Non a caso il difensore è una delle priorità della Juventus per questo calciomercato, come confermano anche i diversi nomi importanti accostati alla Vecchia Signora nel corso di queste settimane, su tutti quello di Fikayo Tomori del Milan. L’inglese non è però mai stata la prima scelta di Igor Tudor, che per rinforzare e completare la propria difesa avrebbe fatto il nome di uno dei profili più esperti ed affidabili della Premier League, calciatore sul quale Comolli starebbe in prima persona lavorando per portarlo a Torino.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, la Juventus starebbe spingendo per portare in Serie A Nayef Aguerd, difensore marocchino del West Ham classe 1996 per il quale sarebbe addirittura pronta anche una prima offerta, che la Vecchia Signora spera possa essere sufficiente per convincere gli Hammers a privarsi di un calciatore che non rientra nei piani di Graham Potter per la prossima stagione.

20MLN per la fumata bianca: la Juventus spinge

La Juventus spinge per regalare a Igor Tudor Nayef Aguerd, difensore esperto che andrebbe a completare il reparto arretrato della Vecchia Signora. Stando al collega Ekrem Konurs, per il classe ’96 il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul tavolo 20 milioni di euro, cifra che però il West Ham potrebbe non ritenere essere idonea, nonostante il valore del cartellino del calciatore dovesse aggirarsi attorno ai 18 stando a dati Transfermarkt.

Per Aguerd gli Hammers potrebbero arrivare a chiedere fino a 30 milioni di euro, ma la sensazione è che dalle parti della Continassa non sarebbero così propensi a spendere tutti questi soldi. Ci sarà da trattare, con la Juventus che potrà giocare su un fattore fondamentale: la totale apertura del calciatore al trasferimento a Torino. Staremo a vedere.