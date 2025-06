Niente Serie A, l’attaccante sta firmando per 40MLN

Nonostante il suo nome sia stato con insistenza accostato alla Serie A, il futuro dell’attaccante non sarà in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore c’è stata un’accelerata importante per il calciatore, che nonostante aspettasse una chiamata dal campionato italiano ha alla fine deciso di accettare questa esotica, e ricca, destinazione.

A fronte di questo nel weekend le parti potrebbero accordarsi una volta e per tutte non solo sulle cifre del trasferimento dell’attaccante ma anche sui quei dettagli tanto innocui quanto alla fine fondamentali in operazioni importanti come queste.

Sfuma l’ipotesi Serie A: svelato dove giocherà l’attaccante

Tra gennaio e quest’estate il nome dell’attaccante è stato accostato con insistenza alla Serie A, anche perché alcune delle più importanti realtà del nostro campionato avevano cominciato a sondarlo per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Alcune di queste avevano anche mosso dei passi importanti verso il calciatore, ma alla fine il suo futuro non sarà in Italia, ma in uno di quei campionati che da molti vengono definiti essere come “la nuova frontiera del calcio“. Questo lascia intendere che l’attaccante potrebbe lasciare l’Europa in questo calciomercato, ed in effetti così sarà, visto che una grande del campionato saudita sembrerebbe prossima a definire il suo trasferimento per una cifra importante e per certi versi anche quasi proibitiva, considerando le effettive qualità del calciatore, per la Serie A.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di ABC, l’Al Qadsiah di Aubameyang sarebbe prossimo a soffiare al Napoli e al Milan Dodi Lukébakio, esterno classe 1997 del Siviglia che in stagione, con la maglia dei Rojiblancos, ha collezionato 39 presenze, 11 gol e 2 assist in tutte le competizioni.

L’attaccante firma per 40 milioni di euro

Niente Serie A per Dodi Lukébakio, sempre più vicino a diventare una nuova stella della Saudi Pro League. Stando ai colleghi di ABC, infatti, l’Al Qadsiah nel corso di questo weekend avvierà i contatti con il Siviglia per l’attaccante belga, che avrebbe già dato massima disponibilità al trasferimento considerato il fatto che in Arabia verrebbe letteralmente riempito di oro.

Adesso sta ai due club, che dovranno cercare una soluzione che possa alla fine accontentare tutti. Stando a dati Transfermarkt, il cartellino di Lukebakio dovrebbe valere all’incirca 20 milioni di euro, ma per privarsi di uno dei suoi calciatori più importanti il Siviglia ne vorrebbe almeno il doppio, ovvero 40, cifra sulla quale si dovrà lavorare, anche perché dalle parti di Al Khobar non sembrerebbero intenzionati ad investire questa cifra. Staremo a vedere.