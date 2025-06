Scatto del Milan per Leoni: arriva in uno scambio, Inter beffata

L’ultimo affondo del Milan per il classe 2006 del Parma Giovanni Leoni potrebbe risultare quello decisivo per portarlo in rossonero.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe presentato alla società ducale un’offerta a dir poco irrinunciabile, una di quelle alle quali difficilmente si può dire di no. Stiamo infatti parlando di una base fissa comunque importante nonostante l’inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica che avrebbe immediatamente convinto il neo allenatore del Parma Carlos Cuesta.

Ed è forse stata questa mossa ad aver spostato l’ago della bilancia a favore del Milan, pronto a compiere lo scatto decisivo per portare in rossonero Giovanni Leoni.

Scatto decisivo del Milan per Leoni

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Giovanni Leoni, talento classe 2006 destinato a lasciare il Parma in questo calciomercato per via delle tante squadre importanti interessate a lui. Il club ducale vorrebbe dal canto suo trattenerlo, ma allo stesso tempo è consapevole che per il ragazzo si tratta essere di un’opportunità da dover cogliere al volo.

A fronte di questo dalle parti del Tardini avrebbero fissato il prezzo di Giovanni Leoni a 20 milioni di euro, cifra sulla quale il presidente Krause e Cherubini non hanno alcune intenzione di transigere. O forse no. Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan avrebbe proposto una formula che alletterebbe e non poco il Parma, che consiste in un’offerta da tot milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica che il club crociato avrebbe anche già confermato di apprezzare.

I colleghi della Gazzetta dello Sport parlando infatti di uno scatto improvviso del Milan per Giovanni Leoni, che potrebbe trasferirsi nella Milano rossonera piuttosto che in quella nerazzurra in questo calciomercato per via dell’ultima convincente trovata di Igli Tare, prossimo a mettere sul tavolo delle trattativa con il Parma una proposta da 15 milioni di euro di base fissa più il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante che nella passata stagione ha fatto bene ad Empoli.

Leoni al Milan, concorrenza anticipata

Giovanni Leoni è destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, o almeno così dovrebbe essere secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport. In effetti l’offerta che il club rossonero sarebbe pronto a presentare al Parma è convincente al punto da avvicinare le parti alla fumata bianca, ma il problema principale è sempre quello: la quantità innumerevole di squadre che sarebbero interessate al giocatore.

Questo rischia di far partire una vera e propria asta per il classe 2006, perché oltre a Milan e Inter, infatti, Giovanni Leoni piace, ed anche tanto, in Premier League, con squadre come Tottenham e Bournemouth pronte ad inserirsi nelle trattative con il Parma per cercare di riuscire a strappare alla Serie A l’ennesimo talento. Staremo a vedere.