Theo Hernandez lascia subito il Milan: ha un accordo in Serie A

Oramai una cosa è certa: le strade del Milan e di Theo Hernandez si separeranno nel corso di questo calciomercato dopo 6 lunghi anni.

Massimiliano Allegri era tentato dall’idea di poter recuperare il francese, ma non sembrerebbero esserci i presupposti affinché questa cosa accada, anche perché la crepa fra il calciatore e la dirigenza rossonera è insanabile. A fronte di questo sia il Milan che lo stesso Theo Hernandez starebbero trovando una soluzione per separarsi il prima possibile, con gli agenti dell’ex Real Madrid che sotto traccia avrebbero lavorato chiudendo un accordo a sorpresa in Serie A.

Theo Hernandez ancora in Serie A: svelato dove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Theo Hernandez, prossimo a lasciare il Milan dopo tutte le vicissitudini che si sono create nell’ultimo anno e mezzo. Perdere un calciatore del genere non farà assolutamente piacere a Massimiliano Allegri, consapevole però che il ciclo del francese in rossonero è finito.

Nel corso di queste prime settimane di calciomercato il nome del terzino rossonero è stato accostato a diverse squadre importanti, Al-Hilal e Atletico Madrid su tutte, ma stando alle ultime notizie il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere ancora in Serie A. Gli agenti del francese avrebbero infatti avviato i contatti con una storica rivale del Diavolo, destinazione che nonostante tutto non dispiacerebbe assolutamente al calciatore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, la pista che porta Theo Hernandez alla Juventus non è assolutamente tramontata, anzi, la Vecchia Signora starebbe sotto traccia lavorando per cercare di capire la fattibilità di questo trasferimento, complicato solo per via della forte concorrenza che si sarebbe creata sul calciatore, che non disdegnerebbe la soluzione bianconera ma che comunque preferirebbe andare a giocare all’estero.

Rebus Theo Hernandez: giocherà ancora in Serie A

La Juventus potrebbe essere una soluzione più che plausibile per il futuro di Theo Hernandez, che nonostante tutto preferirebbe andare a giocare all’estero anche per evitare di incrinare il rapporto anche con i tifosi del Milan, che l’hanno sempre sostenuto, nel bene e nel male.

Stando alle ultime notizie, comunque, il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere ancora in Serie A, sempre in rossonero, perché come anticipato non è da escludere che Massimiliano Allegri voglia lavorarci per recuperare un calciatore che se in condizione, soprattutto mentale, è devastante. Allo stesso tempo, però, le piste Al-Hilal e Atletico Madrid non sarebbero ancora del tutto tramontate, con i sauditi soprattutto che nel corso di questo calciomercato proveranno un nuovo assetto al terzino francese, che di aprire all’Arabia Saudita non sembrerebbe averne intenzione.