Un altro 2006 al Milan: accordo sui 30MLN, Juventus beffata

Il Milan anticipa la Juventus: è fatta per il classe 2006

Il Milan potrebbe aver vinto un derby di mercato con la Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore il club rossonero avrebbe affondato il colpo decisivo per il classe 2006, anticipando per l’appunto la Vecchia Signora presentando una prima offerta (importante) per il calciatore.

Ovviamente è prematuro parlare di affare fatto, anche perché il Milan non avrebbe ancora raggiunto un accordo definitivo con il club detentore del cartellino del ragazzo, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio la Milano rossonera e non la Torino bianconera, nonostante Igor Tudor abbia insistito tanto per avere a disposizione questo giovane talento a partire dalla prossima stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, il Milan è sempre più vicino dal raggiungere un accordo con l’Olympiakos per il classe 2006 Christos Mouzakitis, la prima alternativa a Javi Guerra del Valencia per andare a sostituire il partito Reijnders. Stiamo parlando di un centrocampista tuttofare, che nella passata stagione ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni, affermandosi come uno dei calciatori più decisivi nella corsa al titolo di campione di Grecia del club di Atene.

Il Milan spinge forte per Christos Mouzakitis, giovane stella dell’Olympiakos che potrebbe (dovrebbe) prendere il posto in rosa di Tijjani Reijnders. Come anticipato sul classe 2006 greco ci sarebbe la concorrenza anche della Juventus, ma fra le due quella rossonera sembrerebbe la società più decisa a chiudere l’affare.

Basti pensare che nella giornata di oggi dalle parti di Casa Milan è stata spedita all’Olympiakos una prima offerta da 20 milioni di euro per Mouzakitis, cifra che però non convincerebbe del tutto il club campione di Grecia, che per il prodotto del suo vivaio arriverebbe a chiedere fino a 30 milioni. La sensazione è che a metà strada si possa chiudere, ma si pronostica essere una trattativa complicata, che rischia seriamente di diventare un vero e proprio tormentone.