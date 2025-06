Pogba contro la Juventus: gravi accuse dopo il doping

Paul Pogba è pronto a tornare in campo dopo la lunga squalifica che lo ha tenuto lontano dal calcio: arrivano strane accuse alla Juventus.

Il centrocampista francese è rimasto fermo per lungo tempo dopo la squalifica per doping che lo ha portato all’addio alla Juventus dopo il ritorno in grande stile che si pensava potesse essere quello della svolta per il calciatore e anche per il club. Ora Pogba è pronto a tornare dopo l’inferno vissuto fuori dal campo e non ha mancato di parlare anche del suo recentissimo passato in bianconero.

Il ritorno in campo di Paul Pogba è un’ottima notizia per il calcio internazionale ma per la Juventus piovono accuse da parte del francese.

Pogba torna in campo ma non dimentica la Juventus

La lunga squalifica ha segnato nel profondo Paul Pogba che ha lasciato la Juventus nel silenzio più totale dopo aver provato a dimostrare, invano, la sua innocenza rispetto alle accuse di doping che hanno caratterizzato l’ultimo periodo della sua vita calcistica.

Dopo tanti tira e molla è terminata la sua squalifica con il patteggiamento e ora la situazione è pienamente rientrata: Pogba torna in campo ma non prima di aver mandato un messaggio pesante al mondo Juventus.

Paul Pogba è pronto al ritorno in campo, in grande stile, in Francia: giocherà nel Monaco.

Pogba contro la Juventus: le accuse

Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco. Il francese tornerà in patria per dimostrare di essere ancora all’altezza di grandi palcoscenici e che può fare la differenza ad alti livelli, come ha spesso ripetuto nei lunghi mesi di assenza forzata dal campo.

Ha trovato l’accordo biennale con il club del Principato e ora è pronto a ricominciare ma prima di scendere in campo ha parlato della sua squalifica e si è scagliato contro la Juventus per il trattamento ricevuto. Pogba si è detto deluso e amareggiato dal comportamento della dirigenza della Juventus.

“Avevo chiesto aiuto alla Juventus – ha spiegato il centrocampista in un’intervista alla trasmissione Setp-à-Huit, su Tf1 – ma non mi è stato concesso”.

Pogba accusa la Juventus: le parole

“Alla Juventus ho chiesto la possibilità di fare dei massaggi oppure di avere un preparatore atletico visto che facevo sempre parte della squadra. Ma ne avevo diritto“. ha sottolineato Pogba nella sua intervista, lanciando forti accuse al suo ex club. “Non mi hanno sostenuto, e questo mi ha colpito, non ne ho capito il motivo. Credevo di essere in guerra contro l’antidoping ma non contro la Juventus”.

“Non potevo continuare a portare i miei figli a scuola passando ogni giorno davanti allo stadio e al centro di allenamento sapendo che non avrei potuto riprendere per molto tempo“, ha poi concluso il Polpo, “e i miei figli mi chiedevano sempre quando sarei tornato a giocare e quando sarebbero potuti tornare a vedermi allo stadio”.