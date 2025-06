Caos alla Roma, Gasperini fa fuori mezza rosa: arriva un attaccante italiano

La Roma sta cambiando pelle pian piano: Gian Piero Gasperini è pronto a sfoltire la rosa il più possibile e ora c’è un colpo dalla Serie A.

I giallorossi hanno deciso di ricominciare da un progetto nuovo e avvincente, fatto di grande lavoro e di grande pazienza. Due valori che Gian Piero Gasperini ha portato nelle sue esperienze in giro per l’Italia e i risultati sono ben noti a tutti.

Il futuro della Roma passa necessariamente dalle mosse di calciomercato che si metteranno in atto con il nuovo direttore sportivo Frederic Massara che dovrà accontentare Gasperini in tutte le sue richieste, in entrata e in uscita.

Calciomercato Roma: Gasperini ha deciso chi cedere

La Roma ha una rosa inadatta a tutte le idee e caratteristiche di Gian Piero Gasperini che vuole costruire una squadra più simile alle sue idee calcistiche che ha già messo in pratica all’Atalanta nel corso di questi lunghi 10 anni vissuti a Bergamo.

Gasperini non è contento del tutto della rosa della Roma e ha già individuati tutti i nomi che non fanno più parte del progetto giallorosso, a prescindere dalla qualità dei calciatori.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gasperini vuole cambiare soprattutto in attacco: pronti due addi e un nuovo acquisto dalla Serie A.

Roma: pronte due cessioni per l’attacco. Via anche N’Dicka

La Roma si sta rifacendo la pelle da zero e sta valutando tanti nomi nuovi in attacco e non solo. La cessione più remunerativa potrebbe arrivare dall’addio di Evan N’Dicka, sul mercato e valutato 40 milioni dalla società.

Secondo quanto riferisce Il Romanista, Gasperini ha già deciso la lista di addi per l’attacco della Roma. L’uzbeko Shomurodov in uscita, Abraham va piazzato altrove dopo il prestito al Milan che non lo ha riscattato mentre resta poi da capire quale sarà il futuro di Artem Dovbyk.

Gasperini chiede a gran voce una punta titolare, lui che in questi ultimi anni all’Atalanta si era abituato a Scamacca e poi a Retegui. Ci sono molti nomi in lista ma andranno prima cedute le punte di riserva o che non piacciono all’allenatore piemontese.

Lucca il nome per la Roma

La doppia o tripla cessione in attacco porterà nelle casse della Roma non meno di 50 milioni di euro. I giallorossi sono pronti a investire quelle stesse cifre sui nuovi acquisti e soprattutto destinandoli all’attacco.

Lorenzo Lucca è il nome principale per l’attacco della Roma. L’Udinese non è bottega economica e chiede non meno di 35 milioni di euro per cedere il centravanti italiano che ha già dato il suo sì ai giallorossi.