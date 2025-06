Infinito Giroud: torna nel grande calcio a quasi 40 anni

La MLS potrebbe già averlo scocciato, anche perché Olivier Giroud sarebbe sempre più vicino ad un clamoroso ritorno in Europa.

E chissà che dietro questa decisione non ci sia l’idea di potersi rimettere in gioco anche in vista dei prossimi Mondiali con la Francia, nonostante si sia ritirato dalla Nazionale da oramai un anno. Non è da escludere nulla a questo punto, anche perché a solo un anno dal suo addio al Milan, Olivier Giroud potrebbe lasciare i Los Angeles FC e la MLS per fare ritorno in Ligue 1, quindi in patria, in Francia, dove ad aspettarlo ci sarebbe una delle realtà più intriganti ed importanti degli ultimi anni.

Infinito Giroud: a 40 anni torna in Francia

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Olivier Giroud, che a sorpresa starebbe prendendo in considerazione la possibilità di lasciare l’America dopo la breve, e poco entusiasmante, esperienza con la maglia dei Los Angeles FC.

A dirla tutta negli States Giroud e famiglia si trovano anche abbastanza bene, ma in queste ore è arrivata una chiamata alla quale l’ex Milan ha dovuto rispondere. Stando alle ultime notizie, infatti, una storica società di Ligue 1 avrebbe proposto all’attaccante francese di tornare in patria per chiudere in Francia la sua carriera. I discorsi fra le parti sarebbero appena cominciati, dunque è ancora presto per parlare di affare definito o in dirittura d’arrivo, ma la sensazione è che difronte ad un’opportunità del genere il classe 1986 non possa e non si voglia tirare indietro.

Stando ai colleghi di footmercato, dunque, il Lille starebbe seriamente pensando ad Oliver Giroud per sostituire il partente Jonathan David. Ovviamente al prossimo 39enne dovrà essere affiancata anche una giovane promessa, ma chi meglio dell’ex Milan per permettere ad un attaccante di crescere sia come uomo che come calciatore? Nessuno. Ecco spiegata la mossa dei Les Dogues.

Il ritorno di Giroud: i dettagli

Olivier Giroud potrebbe diventare il nuovo numero 9 del Lille, è questa la clamorosa indiscrezione lanciata nel pomeriggio dai colleghi di footmercato. Al momento le parti avrebbero avuto un mero contatto esplorativo, ma non è da escludere che nei prossimi giorni le cose potrebbero intensificarsi.

Il tutto dipenderà ovviamente da due fattori. Il primo riguarda la volontà del francese: ha così tanto senso tornare a mettersi in gioco a quasi 40 anni, prendendo tra l’altro il posto di un calciatore come Jonathan David? Il secondo riguarda lo stipendio di Olivier Giroud, che in America percepisce all’incirca 3 milioni di euro: vorrà il Lille coprire questa spesa (importante) per un calciatore prossimo al ritiro? Domande le cui risponde potremmo saperle solo in un caso: nel momento in cui quest’operazione andrà in porto o meno. Staremo a vedere.