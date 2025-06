Un “nuovo Giroud” al Milan: affondo Tare, arriva dalla Serie A

Il Milan è alla ricerca di un nuovo, grande, attaccante: Igli Tare esce allo scoperto e svela tutto, sarà il “nuovo Giroud” per i rossoneri.

L’obiettivo principale del club è migliorare la rosa i tutti i reparti e dare ad Allegr i nomi giusti per lottare sin dall’inizio con tutte le altre grandi per tornare in Champions League e per provare a lottare già per lo Scudetto. Non sarà semplice, sicuramente, arrivare a nomi importanti perché convincere calciatori di prima senza coppe europee è più complicato, ma Tare sta lavorando sodo per arrivare al sì attraverso la bontà del progetto che si sta costruendo.

In attacco ci sono forti carenze per il Milan, con Allegri che ha chiesto un nuovo centravanti titolare al posto di Gimenez: si può chiudere un grande colpo.

Calciomercato Milan: arriva un grande attaccante

Il futuro del Milan dipenderà molto dalle mosse di calciomercato che si metteranno in atto da qui in avanti. Ci sono molti nomi sul tavolo delle trattative, con il nuovo direttore sporitvo, Igli Tare, fortemente impegnato nella ricerca dei volti giusti da regalare ad Allegri.

Il primo obiettivo è un grande attaccante. Allegri vuole un centravanti che conosca bene la Serie A e che racchiuda bene la sua idea di gioco.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan regalerà ad Allegri un grande attaccante: lo ha svelato Igli Tare in un incontro con la stampa.

Milan, occhi in Serie A per il centravanti

Il Milan vuole un grande attaccante, qualcuno che ricordo Giroud nei movimenti e nel tipo di caratteristiche che deve avere il centravanti perfetto, secondo Allegri. Nella giornata di ieri a Casa Milan c’è stato un incontro con la stampa in cui ha parlato di mercato in entrata e in uscita.

“Stiamo cercando un attaccante che sia in competizione con Gimenez, uno con le caratteristiche di Giroud. Manca un nove che tenga palla, faccia salire la squadra e sia determinante dentro l’area“, ha annunciato Tare, lasciando però intendere che le piste Vlahovic, Osimhen e Kean siano praticamente impossibili da percorrere.

E come rivela Tuttosport, il nome su cui sta lavorando il Milan è quello di Mateo Retegui dell’Atalanta. Mai citato dal ds rossonero nella chiacchierata di ieri, è proprio il profilo principale chiesto da Allegri.

Retegui al Milan: le cifre dell’affare

Mateo Retegui è il primo nome sulla lista del Milan. Con il “mal di pancia” dopo l’addio di Gasperini, il bomber italo-argentino sarebbe pronto a trasferirsi in rossonero per lavorare con Allegri e avere modo di esprimersi ancora al meglio.

L’Atalanta non ritiene nessuno incedibile ma vuole cedere solo alle sue condizioni. Retegui costa 60 milioni di euro: il Milan è già avvisato e dovrà trovare il modo di arrivare a questa cifra se vuole convincere la Dea.