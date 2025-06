Si sblocca l’affare Lookman, accordo raggiunto: i dettagli

Gli ultimi intrecci di calciomercato potrebbero sbloccare una volta e per tutte le questioni relative al futuro di Ademola Lookman.

L’Atalanta non vorrebbe ovviamente privarsene, ma il fatto che proprio in queste ore è stato raggiunto un accordo con l’attaccante renderebbe l’anglo-nigeriano ancora più padrone del suo destino.

La situazione è ovviamente più semplice a dirsi che a farsi, ma una grande di Serie A sarebbe già al lavoro per cercare di capire se ci sono gli estremi (e ci saranno considerati i presupposti) per riuscire a rinforzarsi in questo calciomercato con un calciatore come Ademola Lookman.

È fatta per l’attaccante: si sblocca l’affare Lookman

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Ademola Lookman, destinato a lasciare l’Atalanta nel corso di questo calciomercato nonostante la volontà del club bergamasco, ovviamente, sia quella di trattenerlo per almeno un’altra stagione.

Le strade di Lookman e dell’Atalanta si separeranno però quest’estate, come promesso, con l’attaccante anglo-nigeriano desiderio di mercato di alcune delle più importanti squadre d’Italia e d’Europa. In tutto questo la Dea potrebbe avere la forza economica per riuscire a trattenerlo, anche perché non ha alcun bisogno di fare cassa, ma proprio in queste ore la società bergamasca ha raggiunto un accordo per colui il quale prenderà il posto in rosa proprio di Lookman, ad ulteriore conferma del fatto che non c’è più futuro a Bergamo per l’ex Fulham.

Stando dunque a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, Kamaldeen Sulemana sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il classe 2002 lascerà il Southampton per 17,5 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus, ritrovando in panchina Ivan Juric dopo gli ultimi mesi in Inghilterra e prendendo il posto in rosa proprio di Ademola Lookman, che a questo punto avrà il via libera definitivo per trovarsi una nuova destinazione in carriera. A patto che non l’abbia già fatto.

Lookman ancora in Serie A

Kamaldeen Sulemana libera difatti Ademola Lookman dall’Atalanta. Ovviamente la Dea non disdegnerebbe la possibilità di trattenere l’anglo-nigeriano in rosa, ma il fatto che il camerunese sia arrivato fa tirare un enorme sospiro di sollievo ad Ivan Juric che non resterà scoperto in quel ruolo.

A questo punto Ademola Lookman ha il via libera per lasciare l’Atalanta, con diverse squadre di Serie A interessate al suo acquisto. La Juventus è sicuramente una di queste, ma più che i bianconeri potrebbero essere i campioni d’Italia del Napoli una soluzione concreta per il numero 11 della Dea. Già nelle scorse settimane si è parlato di questa possibilità, che potrebbe presto diventare anche realtà a fronte del fatto che la formazione di Antonio Conte sarebbe alla ricerca di un rinforzo di lusso proprio per quel ruolo in in questo calciomercato. Staremo a vedere.