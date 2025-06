Milan, arriva un difensore dalla Fiorentina

La cessione dell’ennesimo esubero della formazione del Milan potrebbe sbloccare un’importante operazione in entrata.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero starebbe lavorando per la Fiorentina per riuscire a portare a Milano uno dei difensori più forti dell’intero campionato di Serie A. Il nome del calciatore sarebbe stato fatto direttamente da Massimiliano Allegri, che vedrebbe in lui le giusta qualità, tecnico e tattiche, per andare a rinforzare la rosa in un reparto che nelle ultime stagioni ha quasi sempre fatto acqua da tutte le parti.

Il Milan piazza il colpo dalla Fiorentina

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, prossimo ad infuocarsi dopo le tante cessioni che sono state messe a segno nel corso di questo mese di giugno. Tra Reijnders, Theo Hernandez e forse Malick Thiaw il club rossonero ha racimolato un tesoretto da oltre 100 milioni di euro che verranno reinvestiti tutti, o comunque in buona parte, per andare a rinforzare la rosa di Max Allegri.

Con questi soldi il primo obiettivo resta il centrocampista, anche se nell’arco di qualche giorno il Milan potrebbe chiudere un’importante affare con la Fiorentina. La dirigenza rossonera avrebbe infatti messo nel mirino uno dei calciatori chiave della Viola che sarà dell’ex Stefano Pioli, calciatore che per caratteristiche potrebbe decisamente fare al caso del Diavolo.

Stando dunque a quanto riportato dalle ultime notizie, il Milan potrebbe fare sul serio per Dodo in questo calciomercato. In rottura con la Fiorentina per via delle trattative per il suo rinnovo di contratto, il brasiliano potrebbe diventare un’opportunità che la dirigenza rossonera non si lascerà sfuggire così facilmente.

Milan, intreccio di mercato: affare sbloccato

Il Milan non molla la presa su Dodo della Fiorentina, giocatore che per qualità tecniche e tattiche si sposerebbe alla perfezione con lo stile di gioco di Max Allegri. Per questo motivo dal quarto piano di Casa Milan potrebbe presto partire un affondo per il terzino brasiliano, che nella rosa rossonera dovrebbe prendere il posto di un suo connazionale.

Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’uscita di Emerson Royal in direzione Real Betis potrebbe sbloccare l’arrivo di Dodo al Milan, che in tutto questo non si sarebbe ancora sbilanciato in merito al suo futuro, anche se lato entourage trapelerebbe una volontà forse e chiara, quella di mettersi al servizio di Max Allegri nella prossima stagione. Ovviamente c’è da convincere la Fiorentina, che per il classe 1998 chiede almeno 26 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma la sensazione è che si possa trovare un accordo in una via di mezzo. Staremo a vedere.