Grealish sbarca in Serie A: arriva l’annuncio di Guardiola

Escluso dalla lista dei convocati per questo Mondiale per Club, Jack Grealish è destinato a lasciare il City in questo calciomercato.

Mister 100MLN non rientra più nei piani di Pep Guardiola, che non ha perso tempo a scaricarlo e lasciarlo a casa in occasione di una competizione così importante come quella che si sta disputando negli States. Sarà curioso un domani scoprire quali sono stati i reali motivi di questa rottura, perché è impensabile credere che da titolare inamovibile Grealish sia d’un tratto diventato addirittura la terza scelta del tecnico spagnolo.

In attesa di questo, ciò che conta di più adesso è il futuro dell’esterno inglese, che a sorpresa potrebbe essere in Serie A.

Guardiola annuncia il futuro di Grealish

Non c’è più posto per Jack Grealish in questo Manchester City. Pep Guardiola ha dichiarato di volere una rosa contenuta e composta da giocatori essenziali per il suo stile di gioco, ed a questo punto potremmo dire che l’inglese non rientrerebbe in questo gruppo d’élite.

Prima l’esclusione dai convocati per il Mondiale per Club, adesso le dichiarazioni in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Manchester City. Insomma, Guardiola sta cercando in tutti i modi di invitare Jack Grealish a trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione, anche perché oramai non è neanche più la terza scelta del tecnico spagnolo, ed con un Mondiale in vista l’inglese non si può permettere di passare un’intera stagione rilegato tra panchina ma soprattutto tribuna.

In merito al futuro dell’ex capitano e numero 10 dell’Aston Villa, comunque, Pep Guardiola è stato molto vago, dicendo di non essere a conoscenza di quello che spetterebbe al calciatore. Allo stesso tempo, però, lo spagnolo ha auguro il meglio al ragazzo, ad ulteriore conferma del fatto che oramai questa crepa (tecnica) che si è creata è insanabile.

Grealish in Serie A: svelato dove

Il Manchester City l’ha invitato a trovarsi una nuova destinazione in carriera, e Jack Grealish potrebbe sbarcare in Serie A nel corso di questo calciomercato. L’inglese è alla ricerca di un’opportunità che gli permetta di mettersi in mostra in vista del prossimo Mondiale, ed in Italia ci sarebbe quella che fa proprio al caso suo.

Stiamo parlando del Napoli di Antonio Conte, che fra i vari Dan Ndoye, Federico Chiesa e Non Lang potrebbe preferire proprio Jack Grealish, a patto che l’inglese diventi un’opportunità irrinunciabile di calciomercato. Al momento non c’è stato alcun contatto diretto fra le parti, ma da qui ai prossimi giorni le cose potrebbero cambiare, anche perché l’idea di aggiungere forza, carisma e qualità alla propria rosa alletta e non poco l’allenatore salentino, che nella prossima stagione ha intenzione di vincere tutto, non solo il tricolore.