Grealish in Serie A, ha già dato il suo sì – THE SUN

Jack Grealish è uno dei nomi che stanno iniziando a diventare concreti per il calciomercato delle big di Serie A.

Dopo la stagione fallimentare del Manchester City, con zero trofei e con la qualificazione alla prossima Champions League che sta avvenendo con grande fatica, alcuni dei campioni della rosa attuale stanno decidendo il proprio futuro e non sono da escludere sorprese clamorose che riguardano anche la Serie A e intrecci improvvisi e importanti con i top club italiani.

Il futuro di Jack Grealish potrebbe essere in Serie A già in estate: l’esterno inglese è dato in uscita dai Cityzens e potrebbe essere il colpo a effetto di una delle nostre big.

Calciomercato, colpo Grealish in Serie A: le ultime

Il calciomercato dei club di Serie A è già entrato nel vivo, con tutti i dirigenti che sono alla ricerca dei nomi giusti da poter portare nella propria rosa per rinforzarla sempre di più e iniziare a costruire un futuro vincente e di successo.

Ci sono nomi altisonanti che iniziano a prendersi le prime pagine dei quotidiani sportivi e anche il pensiero fisso dei tifosi che vogliono squadre sempre più forti e pronte a vincere.

Secondo le ultime notizie di mercato, Jack Grealish lascerà il Manchester City a fine stagione: per lui si spalancano le porte della Serie A.

Grealish nel mirino del Napoli: lo vuole Conte

Il nome di Jack Grealish è diventato centrale nelle idee di mercato di tanti club che intendono acquistare un nuovo esterno offensivo. Vuole lasciare il Manchester City e dare il via a una nuova vita calcistica, lontano dalla Premier League per la prima volta.

Secondo quanto riferisce The Sun, Antonio Conte vorrebbe Jack Grealish al Napoli. Il tecnico leccese, forte delle casse rimpolpate che avrà il club con la cessione di Osimhen e con i soldi di Kvaratskhelia, vuole provare a strappare qualche colpo da 90 ai grandi club europei.

Grealish al Napoli sarebbe un colpo d’oro per il club azzurro che avrebbe così a disposizione un grande talento che vuole mettersi alla prova anche in altri campionati e che in Serie A potrebbe fare la differenza.

Grealish al Napoli: ha già dato il suo ok a Conte

L’affare Grealish-Napoli chiaramente è molto complesso da realizzare, visto che il calciatore inglese ha il contratto in scadenza nel 2027 e un valore di mercato di 40 milioni di euro, ma soprattutto un ingaggio da 15 milioni di euro, impossibile da coprire per il Napoli.

Intanto Grealish ha dato il suo ok al trasferimento al Napoli. Ha avuto modo di parlare con Antonio Conte ed è stato convinto a trasferirsi, ma tra il dire e il fare…