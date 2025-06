Gyokeres in Serie A per un cifra monstre: Arsenal beffato

Per come si erano messe le cose si pensava che Viktor Gyokeres potesse diventare un nuovo calciatore dell’Arsenal, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante svedese è a sorpresa prossimo a sbarcare in Serie A dopo che una grande del calcio italiano si è fatta avanti per lui nelle scorse ore. Il tempo di venire a conoscenza di questo interesse che il “cannibale” dello Sporting Lisbona ha subito manifestato interesse ed apertura a questo trasferimento, dietro al quale ci potrebbe essere il grande lavoro di convincimento non solo dell’allenatore, ma anche e soprattutto un dirigente in particolare.

Gyokeres in Serie A: Arsenal beffato

E quindi Viktor Gyokeres potrebbe non vestire la maglia dell’Arsenal a partire dalla prossima stagione, nonostante si sia parlato di questa soluzione per l’attaccante svedese dopo il pressing forsennato dei Gunners in queste ultime settimane.

Tra il club di Londra e lo Sporting Lisbona sembrerebbe rottosi qualcosa, e questo avrebbe consentito ad una grande del calcio italiano ad inserirsi in questi discorsi arrivando addirittura a fare la voce grossa. Ovviamente concorrere economicamente con un club come l’Arsenal non è semplice, ma la proprietà sembrerebbe pronta a compiere un importante sforzo economico pur di riuscire a portare in Italia un attaccante prolifico e letale come Gyokeres per l’appunto.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri il Milan starebbe seriamente sognando lo svedese, operazione per certi versi impossibile se si considera la concorrenza, ma allo stesso tempo realizzabile nel momento in cui RedBird decidesse di stanziare una cifra importante per questa posizione, cosa che dovrebbe succedere visto che si parla di un tesoretto da almeno 50 milioni di euro da investire per un attaccante.

Arriva Gyokeres per una cifra monstre

In teoria Viktor Gyokeres avrebbe una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma Sporting Lisbona e calciatore si sarebbero accordati per una cifra decisamente più abbordabile che consentirebbe allo svedese di lasciare il Portogallo in questo calciomercato.

Stando a quanto riportato nell’ultimo periodo, per Gyokeres lo Sporting potrebbe adesso accontentarsi di 65 milioni, cifra monstre per il campionato italiano ma che il Milan potrebbe decidere di spendere solo nel momento in cui riuscisse a piazzare altre cessioni. Tra Reijnders, Theo Hernandez, Thiaw e Morata il Diavolo potrebbe incassare la bellezza di 112 milioni di euro, cifra che verrà sicuramente reinvestita nel calciomercato ma non tutta sull’attaccante, visto che ci sono da rinforzare anche altri reparti. Ed è per questo che solo con un’altra uscita onerosa, vedi quella di Musah, il sogno Gyokeres al Milan potrebbe realizzarsi.