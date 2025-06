Serie A, ter Stegen sta firmando: giocherà la Champions

Marc André ter Stegen è pronto a lasciare il Barcellona dopo 11 stagioni e 19 titoli vinti, di cui una Champions League da protagonista.

Diventato capitano nelle ultime stagioni, il tedesco mai si sarebbe aspettato un epilogo del genere, ma vuoi l’arrivo di Joan Garcia dall’Espanyol, vuoi il rinnovo, a sorpresa, di Wojciech Szczesny, lo spazio per lui nella formazione di Hansi Flick si sarebbe ristretto ai minimi termini.

Con un Mondiale in vista ter Stegen non si può permettere di restare rilegato tra tribuna e panchina per una stagione intera, motivo per il quale starebbe valutando una soluzione in particolare per il suo futuro, una di quelle che gli permetterebbe di continuare a giocare ad alti livelli.

Ter Stegen ha detto sì: giocherà in Champions

Marc André ter Stegen non vestirà più la maglia del Barcellona a partire dalla prossima stagione. Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché il calciomercato è ancora lungo e le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro, ma la sensazione è che le strade del tedesco e del club blaugrana si separeranno, ed anche piuttosto male.

L’arrivo di Joan Garcia e il rinnovo di Szczesny hanno fatto sentire solo ed abbandonato ter Stegen, che mai si sarebbe aspettato un comportamento del genere da parte del club di cui sarebbe il capitano. Resosi conto che per lui non c’è più posto, l’ex ‘Gladbach si sarebbe subito messo alla ricerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione, valutando anche la soluzione italiana considerato l’interesse di diverse squadre importanti.

Il futuro del tedesco non sarà però in Serie A. Stando a quanto riportato dai colleghi de L’Equipe, infatti, la squadra in vantaggio per l’ingaggio di Marc André ter Stegen sarebbe il Monaco, che dopo Paul Pogba e Ansu Fati avrebbe intenzione di mettere a segno anche quest’altro colpo ad effetto per prepararsi nel migliore dei modi in vista della prossima stagione che vedrà la formazione del Principato di Monaco essere ancora una volta protagonista in Champions League.

Ter Stegen in Serie A è ancora possibile

Il futuro di Marc André ter Stegen potrebbe essere al Monaco, ma al momento nulla è stato deciso né tanto meno scritto, nonostante la formazione monegasca stia spingendo tanto con il Barcellona per riuscire a portare in Ligue 1 il portiere tedesco.

Dal canto suo il calciatore non sarebbe convintissimo della destinazione, anche se un’importante offerta economica potrebbe fargli cambiare idea. Ovviamente questo dipenderà solo ed unicamente dal Monaco, le cui mosse vengono seguite e studiate con attenzione da Napoli e Milan in particolare, pronte a sfruttare anche il minimo passo falso per inserirsi nelle trattative per ter Stegen. Staremo a vedere.