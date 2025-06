Beffa Milan, lo stanno comprando dal Genoa per 25MLN

Nonostante fosse da tempo nel mirino del Milan, il calciatore non vestirà la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande squadra di Serie A avrebbe messo gli occhi sul genoano, intensificando giusto nell’arco di qualche giorno i contatti sia con gli agenti del diretto interessato che con il Genoa stesso, che come da pronostico ha sparato alto per il suo cartellino.

Consapevole del valore e delle qualità del calciatore, il presidente sarebbe pronto a fare questo investimento superando all’ultima curva il Milan, che con un po’ di presunzione pensava di avere in pungo il genoano, quando in realtà non era così.

Lo stanno comprando dal Genoa

Il Milan è da tempo sulle tracce del calciatore del Genoa, anche perché così come Sergio Conceiçao anche Max Allegri lo ritiene un profilo interessantissimo sul quale lavorare per andare a rinforzare e completare la mediana rossonera in vista della prossima stagione. Nonostante questo estremo gradimento, il genoano non si trasferirà a Milano in questo calciomercato, complice l’arrogante inserimento nelle trattative di un’altra grande società di Serie A.

Il discorso è semplice: fino a questo momento il Milan ha temporeggiato volendo prima dedicarsi alle cessioni, e questo ha spazientito non solo il calciatore ma anche il Genoa stesso, che adesso avrebbe aperto alla possibilità di cedere il centrocampista altrove. Opportunità che è stata colta al volo da una storica rivale del Diavolo, pronta a definire nei prossimi giorni questo importante affare con il Grifone.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, Morten Frendrup è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, che non riscattati Adli e Folorunsho ha deciso di fare all-in sul 32 del Genoa, che dovrebbe passare dal Grifone ai Viola per una cifra (quasi) record.

25MLN nelle casse del Genoa

La Fiorentina ha bruciato la concorrenza per Morten Frendrup. Il mediano danese dovrebbe infatti diventare un nuovo calciatore della formazione di Stefano Pioli, che fra le altre cose lo aveva anche chiesto e voluto quando sedeva sulla panchina del Milan.

Da capire quando quest’operazione diventerà ufficiale, anche perché le parti starebbero ancora discutendo gli ultimi dettagli di un accordo oramai definito, che vedrà la Fiorentina versare nelle casse del Genoa la bellezza di 25 milioni di euro per Morten Frendrup, che dopo aver dimostrato tanto in rossoblù potrà adesso mettersi in mostra in un ambiente ancora più ambizioso ed importante, che gli permetterà di farsi notare, fra le altre cose, anche sui più importanti palcoscenici europei.