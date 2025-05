35 milioni per il prossimo colpo della Juve: affare in Serie A

La Juve mette nel mirino un colpo di mercato importante nel nostro campionato, 35 milioni sul piatto per battere tutta la concorrenza

Finale di stagione da vivere appassionatamente, tutti compatti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per poi mettere lo sguardo sul futuro. La Juventus deve pensare all’immediato e alla qualificazione in Champions, traguardo che non può essere fallito, per avere poi appeal e risorse maggiori da investire sul mercato, per rinforzarsi e puntare ancora più in alto nella prossima stagione.

Dopo la rivoluzione di mercato della scorsa estate, non sono andate benissimo le cose per la Juventus, che si attendeva una stagione decisamente diversa. L’intenzione dei bianconeri era quella di mettere le basi per un nuovo ciclo, ma i progetti sono riusciti soltanto in parte. Tra i nuovi acquisti, solo pochi sono riusciti realmente a incidere. Il risultato è una compagine bianconera fuori dalla lotta per i trofei, che ha detto addio a Thiago Motta interrompendo sul nascere il progetto tecnico che era nei piani e dovendo ripensare le proprie strategie.

C’è incertezza per capire che direzione si prenderà, a cominciare dalla panchina, con Tudor che si gioca la conferma ma non sa se riuscirà ad ottenerla. Ma quello che la Juventus sa è che dovrà immettere energie fresche e maggiore qualità, per avere una squadra più competitiva. Giuntoli sta già monitorando il mercato in diverse direzioni e in Serie A ha messo nel mirino un calciatore da 35 milioni di euro.

Juve, sprint per Frendrup: Milan e Inter battute

Si era già parlato di Morten Frendrup a gennaio, per i bianconeri, pista che però non è mai decollata. Il danese, però, sarà uno dei nomi maggiormente ambiti sul mercato molto presto e adesso il club torinese intende imprimere l’accelerazione.

Secondo alcuni rumours, sul mediano genoano c’è l’interesse di moltissimi club, in Premier League ma non solo. Anche Milan e Inter ci pensano, da quanto si è appreso il Genoa sarebbe disposto a lasciarlo partire con una offerta di 35 milioni di euro sull’unghia. La Juventus potrebbe anche accontentare i liguri, presentando l’assegno appena iniziata la finestra di mercato di giugno, per anticipare tutta la concorrenza e avere a disposizione il giocatore già per il Mondiale per club. Una svolta che potrebbe dare alla Juve un centrocampista di fisico, polmoni e qualità, per rinforzare una mediana non sempre brillantissima quest’anno.