La doppia cessione in Arabia sblocca l’affare Leoni: Milan beffato

Giovanni Leoni sembrava destinato a vestire la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande di Serie A si sarebbe inserita di prepotenza nelle trattative per il classe 2006, superando in una curva i rossoneri che si sentivano di avere in pugno il giovane talento del Parma. La doppia, ricca, cessione in Arabia Saudita ha però stravolto completamente le carte in tavola, permettendo alla società di racimolare la giusta cifra per sedersi al tavolo delle trattative con i ducali e convincerli a lasciar partire Leoni.

Doppia ricca cessione in Arabia Saudita

In questi ultimi giorni di giugno la dirigenza si starebbe decidendo ad una doppia operazione in uscita in Arabia Saudita. I tifosi stanno cominciando a spazientirsi, anche perché a livello di rinforzi davvero poca roba, ma è risaputo che il club abbia bisogno di registrare almeno un paio di cessioni importanti entro il prossimo 30 giugno per mettere a posto, o comunque migliorare, il proprio bilancio.

Ed è per questo che i discorsi con la società saudita per questa coppia di giocatori starebbero andando avanti spediti, nonostante l’allenatore avesse categoricamente posto un veto su di loro per non lasciarli partire, anche perché stiamo parlando di due dei pilastri della formazione titolare di questa squadra. Si sa però come funziona il calciomercato: le sue vie sono infinite, e quando si presentano con offerte irrinunciabili, soprattutto se sei una società italiana, dire di no diventa praticamente impossibile.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in prima pagina dei colleghi del Corriere dello Sport, l’Al-Nassr starebbe facendo sul serio sia per Angelino che per NDicka, due titolarissimi della Roma che potrebbero d’un tratto ritrovarsi catapultati insieme in Arabia Saudita ai servizi, con ogni probabilità, di Jorge Jesus.

L’Arabia Saudita sblocca l’affare Leoni

Al momento non si conoscono ancora le cifre dell’operazione, ma una cosa è certa: l’Al-Nassr non baderà a spese per la coppia NDicka-Angelino, avendo stanziato per questa coppia di giocatori la bellezza di 50 milioni di euro (seguendo le valutazioni di Transfermarkt).

Questo costringerà la Roma a muoversi di conseguenza investendo nel calciomercato sui rispettivi sostituti, che stando alle ultime notizie potrebbero essere Giovanni Leoni per la difesa centrale e Maxim De Cuyper per la fascia. Stiamo parlando di due calciatori giovanissimi, entrambi nel mirino del Milan, che potrebbe però farsi anticipare proprio dalla Roma a causa della sua estrema staticità che non gli ha permesso fino ad oggi di compiere alcun passo in avanti né per l’uno per l’altro calciatore. Staremo a vedere.