La Juventus scarica Kelly, bloccato il sostituto: arriva dalla Spagna

Dopo sei mesi di prestito, con tanto di riscatto, potremmo dire che l’affare Lloyd Kelly è stato un vero e proprio fiasco per la Juventus.

Il difensore inglese non ha convinto né Thiago Motta né tanto meno Igor Tudor, che continua a schierarlo in campo semplicemente per mancanza di alternative in quel ruolo. La sensazione è che non appena tornerà Bremer Kelly si sederà in panchina, anche se non è completamente da escludere anche la soluzione separazione, visto che la Juventus avrebbe individuato in questo calciomercato un calciatore, che per caratteristiche tecniche e fisiche, dovrebbe prendere il posto in rosa proprio dell’ex Newcastle.

La Juventus pesca in Spagna il sostituto di Kelly

Lo scorso gennaio Lloyd Kelly era stato accolto a Torino come la soluzione a parte dei problemi che la Juventus stava avendo in difesa. Peccato però che l’inglese non ha fatto altro che peggiorare la situazione, non convincendo mai al 100% né Thiago Motta né tanto meno Igor Tudor, eppure la Vecchia Signora ha deciso comunque di riscattarlo.

Nonostante questo, comunque, non è da escludere che le strade fra il club bianconero e il difensore inglese possano separarsi, anche perché per questo calciomercato il tecnico croato avrebbe chiesto un rinforzo in difesa in attesa del rientro a pieno regime di Gleison Bremer. Con il ritorno del brasiliano la difesa titolare sarà composta dall’ex Toro, Gatti e Kalulu, con Kelly che da quarta scelta potrebbe addirittura diventare quinta o sesta, anche perché la Juventus è pronta a fare un importante investimento per questo ruolo.

Stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su Enzo Boyomo, difensore franco-camerunese dell’Osasuna, classe 2001, che nella passata stagione con la maglia della squadra di Pamplona ha collezionato 40 presenze e 2 reti in tutte le competizioni, dimostrandosi essere un difensore roccioso ed affidabile.

15MLN per il nuovo difensore: la Juve ha deciso

Per rinforzarsi in difesa la Juventus potrebbe puntare su Enzo Boyomo, difatti l’alternativa low-cost gli obiettivi principali che restano Aymeric Laporte e Giovanni Leoni. Se il primo è irraggiungibile per una questione di stipendio, mentre il secondo per una di cartellino, il franco-camerunese dell’Osasuna è l’esatta via di mezzo che potrebbe permettere alla Juventus di rinforzarsi senza spendere troppo.

Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, per Boyomo la Vecchia Signora potrebbe proporre tra i 12 e i 15 milioni di euro, soldi importanti che potrebbero però non convincere subito l’Osasuna, che valuta il classe 2001 almeno 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Ci sarà da trattare, con la volontà del calciatore che in situazioni come queste potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Staremo a vedere.