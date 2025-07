Rottura totale con il Milan: Allegri l’ha scaricato in U23

A 4 giorni dall’inizio del raduno di Milanello importanti e cruciali novità arrivano in merito al futuro di un calciatore del Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, la telefonata con Massimiliano Allegri non ha avuto gli effetti sperati, con il tecnico rossonero che ha ben deciso di retrocedere il giocatore in U23. Una sconfitta non solo personale, per il ragazzo, ma anche di tutto il Milan, che tanto puntava sulle qualità di un calciatore che in passato ha dimostrato di meritare la maglia del Diavolo.

Da capire adesso se le cose cambieranno da qui a qualche settimana, ma la sensazione è che oramai il dado sia tratto, con il calciatore oramai destinato a lasciare il Milan.

Rottura totale: il Milan lo scarica e lo manda in U23

E pensare che molti lo ritenevano essere uno dei possibili protagonisti del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, ma invece così non sarà. Il tecnico toscano lo ha infatti scaricato a priori perché poco idoneo al suo stile di gioco, anche se sotto la sua gestione sarebbe potuto diventare una sorta di “nuovo” Adrien Rabiot.

Alla fine questo esperimento non è destinato neanche a cominciare, con il calciatore che dovrà mettersi alla ricerca di una nuova squadra se non vorrà passare l’intera stagione con l’U23 rossonera, che dopo la retrocessione dell’anno scorso non giocherà neanche la Serie C ma addirittura la Serie D. Le squadre interessate ad oggi non mancano, ma bisognerà capire quale compirà il passo più lunga della gamba presentando al Milan una proposta ufficiale per il centrocampista.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Yacine Adli non verrà convocato da Massimiliano Allegri per il raduno del prossimo 7 luglio perché retrocesso in U23. Questo conferma ulteriormente la posizione del Milan e del tecnico verso il francese, che nonostante il rientro dal prestito dalla Fiorentina non farà parte del nuovo corso rossonero.

Il Milan spinge per la cessione: già pronto il sostituto

Il Milan spinge per la cessione di Yacine Adli, ed il fatto che Massimiliano Allegri abbia deciso di retrocederlo in U23 non fa altro che confermarlo. Il francese avrebbe preferito avere a disposizione una chance nel corso di questa preparazione per far cambiare idea al tecnico toscano, ma l’inizio della sua stagione è fissato per il 14 luglio con il Milan Futuro, e non il 7.

Al momento ancora nessuna squadra si sarebbe fatta avanti per l’ex Fiorentina, ma scrivono i colleghi della Gazzetta dello Sport che per Adli sarebbero stati registrati degli interessamenti dal Qatar e dall’Arabia Saudita. Cederlo significherebbe liberare uno slot a centrocampo, oltre che incassare una cifra comunque importante che permetterebbe al Milan di tornare su Grandi Xhaka, uno degli obiettivi dichiarati del Diavolo per questo calciomercato.