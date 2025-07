Inter, addio Thuram: subito il nuovo bomber per Chivu

Marcus Thuram è pronto a dire subito addio all’Inter. Spunta la nuova occasione in casa nerazzurra per sognare in grande: Chivu ha scelto il bomber

Una nuova occasione da cogliere al volo in ottica futura per scegliere il prossimo attaccante dell’Inter. Novità importanti in vista della prossima stagione per allestire una rosa competitiva: spunta la strategia ben delineata per Cristian Chivu.

Una nuova rivoluzione in casa Inter dopo l’avventura al Mondiale per Club. Cristian Chivu ha potuto conoscere da vicino la sua squadra durante la competizione internazionale. Ci saranno nuovi innesti di qualità internazionale per continuare a sognare in grande. Negli ultimi giorni sono nate numerose polemiche dopo l’attacco di capitan Lautaro Martinez: Sommer, Calhanoglu e Thuram potrebbero dire addio nei prossimi giorni. Conosciamo subito la nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Chivu vuole subito il sostituto per raggiungere traguardi ambiti.

Calciomercato Inter, sprint per il nuovo attaccante: l’occasione in Serie A

Giorni caldi in casa nerazzurra per individuare il prossimo colpo di calciomercato in attacco. Ecco la nuova mossa a sorpresa per il nuovo bomber dell’Inter: conosciamo subito i nuovi dettagli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Quotidiano Sportivo, Moise Kean è pronto per sbarcare in casa Inter. L’attaccante della Fiorentina è stato accostato a numerosi top club europei e non solo: possibile destinazione in Arabia anche per lui. Tutto dipenderà dalla decisione di Marcus Thuram: l’attaccante francese continua a vivere giorni di malumore dopo la polemica accesa da Lautaro Martinez.

Una stagione da incorniciare per l’ex attaccante bianconero che vuole continuare ad essere un punto di riferimento per la Nazionale italiana. Saranno giorni infuocati per prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione: la nuova occasione da cogliere al volo. Il presidente Beppe Marotta vorrebbe subito pensare ai prossimi colpi di calciomercato per accontentare Cristian Chivu.

Una decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni per continuare a puntellare la rosa dell’Inter. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: spunta la destinazione a sorpresa per tornare a vivere notti magiche in Champions League. Novità interessanti per prendere subito la decisione da urlo in vista della prossima stagione: Kean potrebbe così essere l’alternativa perfetta a Thuram per formare il tandem con Lautaro.

Una voglia pazzesca per continuare a sognare in grande: la nuova mossa per rinforzare l’attacco a disposizione di Cristian Chivu.