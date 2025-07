Via Calhanoglu, rottura definitiva: erede dalla Scandinavia, per 20MLN

L’Inter sta valutando diversi nomi per sostituire Hakan Calhanoglu, ormai vicino all’addio: pronto un colpo dalla Scandinavia per Chivu.

I nerazzurri devono risolvere presto la grana Calhanoglu che ora è diventato un peso per la società e anche per lo spogliatoio, dopo le parole di capitan Lautaro Martinez che non ha digerito il suo comportamento né, evidentemente, quello di altri compagni che non hanno dato pieno impegno per il Mondiale per Club.

Il futuro dell’Inter si decide soprattutto sul mercato, vista la stagione deludente appena terminata che deve portare a un grosso scossone per far ritrovare la giusta serenità.

Calciomercato Inter: Calhanoglu deve andare via

Hakan Calhanoglu sta diventando un problema per l’Inter ma probabilmente potrebbe essere solo il primo di una lunga serie, visto che anche altri calciatori ora sono finiti nell’occhio del ciclone e rischiano di essere messi da parte dal gruppo e dal capitano Lautaro Martinez se non avverrà un chiarimento nel breve periodo.

Calhanoglu desidera tornare al Galatasaray, lo ha fatto capire a chiare lettere, e ora i due club sono alla ricerca di un accordo a cifre giuste per arrivare a chiudere velocemente l’accordo per dare modo a Chivu di lavorare con calciatori nuovi, affamati e desiderosi di Inter.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora per l’Inter il primo colpo potrebbe essere scandinavo: ma conosce già molto bene la Serie A.

Inter su Morten Frendrup del Genoa: le ultime

Ci sono vari nomi sul taccuino dell’Inter per la prossima stagione. La società è al lavoro per fare in modo che il gruppo possa compattarsi velocemente e possa accogliere nel miglior modo possibile anche tutti i volti nuovi che arriveranno, così da permettergli un rapido inserimento e soprattutto una “voglia di Inter” molto importante.

Secondo quando riferisce Il Corriere dello Sport, l’Inter è forte sulle tracce di Morten Frendrup del Genoa. Il centrocampista danese è stato uno dei migliori del Grifone nell’ultima stagione e potrebbe essere uno dei rinforzi dei nerazzurri a centrocampo.

Morten Frendrup all’Inter è un colpo importante. Il calciatore conosce bene il calcio italiano, ha già grande esperienza ma è ancora giovanissimo e si inserirebbe alla perfezione nello scacchiere di Cristian Chivu.

Ok di Frendrup all’Inter: le cifre dell’affare

Morten Frendrup accetterebbe volentieri il passaggio all’Inter, soprattutto ora che c’è stato il cambio di allenatore e che si parla di rivoluzione generale per i nerazzurri che può dargli chance di esprimersi al meglio e di prendersi spazio.

Avendo il contratto in scadenza nel 2028 ed essendo una delle pedine più importanti del Grifone, Frendrup è valutato 25 milioni di euro dal Genoa: cifra ritenuta congrua ma comunque da limare per Ausilio che vuole andare oltre i 20 solo con i bonus.