Calciomercato, sbarca il soldato di Simeone: affare con l’Atletico

Simeone continua a guardare in Serie A per ingaggiare nuovi talenti di qualità. Nel frattempo la dirigenza spagnola dovrà fare i conti con un nuova situazione: la verità

L’Atletico Madrid è pronta a tornare protagonista in Liga e non solo. La squadra spagnola ha vissuto mesi infernali a causa di numerosi risultati negativi nonostante i numerosi investimenti fatti. L’allenatore argentino, El Cholo Simeone, è pronto a virare su altri obiettivi di mercato facendo così partire la bandiera dell’Atletico.

El Cholo Simeone vorrebbe tornare a conquistare trofei importanti. La dirigenza spagnola cercherà di accontentarlo con innesti di qualità in vista della prossima stagione: ecco la nuova occasione da cogliere al volo. Conosciamo subito i nuovi dettagli per ambire a grandi palcoscenici: gli infortuni sono stati decisivi in negativi negli ultimi anni, ma la sua forza da guerriero ha fatto la differenza per l’allenatore argentino.

Calciomercato, nuova svolta dalla Spagna: l’affare in difesa

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alla fumata bianca dell’affare di caratura internazionale. Saranno ore decisive per ambire a grandi palcoscenici: il nuovo affare in difesa per sognare in grande.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Josè Maria Gimenez ha ricevuto numerose offerte nell’ultimo periodo anche dall’Arabia Saudita. In passato è stato accostato anche alle big italiane, ma ora potrebbe arrivare un ritorno di fiamma dopo gli arrivi di Ruggeri Baena. La dirigenza spagnola è al lavoro per chiudere nuovi colpi come quelli di Cardoso e El Cuti Romero: il difensore uruguiano, bandiera dell’Atletico di Simone, potrebbe così farci un pensierino per l’addio.

Il suo contratto è in scadenza nel 2028, ma partirà soltanto in caso di offerta importante. La sua voglia di competere è rimasta intatta nel corso degli anni: l’ultima parola dipenderà da El Cholo Simeone che ha sempre puntato molto su di lui. Un’idea interessante per Juventus ed Inter che vogliono fare la voce grossa in Champions League. Il suo ingaggio è il problema principale, ma resta aperto sempre uno spiraglio.

Gimenez è pronto a cambiare aria per iniziare una nuova avventura suggestiva. Ormai ci siamo per nuovi affari in vista della prossima stagione: il difensore uruguaiano sarebbe la ciliegina sulla torta per le big italiane. Una soluzione immediata per la prossima stagione per continuare a sognare in grande: c’è aria di rivoluzione in casa Atletico.