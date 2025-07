Inter, l’erede di Calhanoglu: blitz in Portogallo per 30 mln

Un nuovo affare a centrocampo in casa Inter. Spunta l’intreccio decisivo dal Portogallo per una cifra totale di 30 milioni: la nuova occasione da cogliere al volo

Saranno ore calde per provare a chiudere per nuovi affari suggestivi in casa nerazzurra. Spunta la nuova occasione di calciomercato dal Portogallo: il nuovo colpo da 30 milioni di euro.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Dopo la sconfitta contro il Fluminense, il presidente Marotta cercherà di accontentare subito l’allenatore romeno. Un momento decisivo per individuare subito il nuovo profilo interessante per rinforzare la zona mediana di campo. Nuovo blitz decisivo in Portogallo: può arrivare subito il connazionale proprio di Calhanoglu.

Calciomercato Inter, svolta a centrocampo: arriva il connazionale

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla decisione definitiva di Calhanoglu. Il centrocampista turco ha espresso il suo desiderio di volare altrove: un intreccio suggestivo di calciomercato per dire sì al Galatasaray.

Come svelato dal portale di calcimercato, TransferFeed, l’Inter è al lavoro per individuare subito il sostituto di Hakan Calhanoglu. Il profilo interessante arriva dal Benfica: si tratta del turco Orkun Kokcu che ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Anche la Roma ci ha provato negli ultimi giorni come raccontato dai media turchi: il presidente nerazzurro Beppe Marotta proverà l’assalto definitivo in vista della prossima stagione.

Nelle ultime settimane l’ex Feyenoord ha litigato con il proprio allenatore, Bruno Lage, a causa della sua sostituzione. Ora il suo futuro sarà lontano dal club portoghese per intraprendere una nuova avventura in Serie A. L’Inter è alla ricerca di profili interessanti per sognare in grande: la nuova occasione di mercato per sostituire subito il partente Calhanoglu.

Tutto si deciderà nei prossimi giorni per continuare a sognare in grande. L’Inter è al lavoro per ringiovanire anche la rosa a disposizione di Chivu: Kokcu, classe 2000, può vantare anche una grande esperienza a livello internazionale. Hakan Calhanoglu non vede l’ora di svoltare definitivamente per firmare il nuovo contratto con il Galatasaray: la sua decisione ha fatto infuriare anche capitan Lautaro con la polemica annunciata ai microfoni di Dazn.

Una nuova occasione di calciomercato per pensare al futuro: spunta la decisione a sorpresa in casa Inter con l’arrivo del centrocampista turco pronto a sbarcare in Serie A.