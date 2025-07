Calciomercato, nuovo bomber dall’Arabia: svolta in Serie A

Intreccio decisivo dall’Arabia Saudita per provare così a chiudere per l’affare in Serie A. Una big italiana è pronta a mettere nero su bianco, spunta il possibile scambio

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici. Spunta il nuovo intreccio di calciomercato proveniente dall’Arabia Saudita: scopriamo il dettaglio a sorpresa per rinforzare l’attacco di una big italiana.

Le big italiane sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista degli impegni in Champions League, ma non solo. Spunta un nuovo intreccio dall’Arabia Saudita per assicurarsi subito le prestazioni dell’esperto attaccante pronto a tornare in Europa. Saranno ore calde per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione: tutto può cambiare nei prossimi giorni con il suo nome che resiste in cima alla lista del ds Tare.

Calciomercato, nuova occasione in attacco: possibile scambio

Un momento decisivo per continuare a sognare in vista della prossima stagione. Si continua a scovare fino in fondo per arrivare alla fumata bianca in ottica futura: la novità dell’ultim’ora potrebbe fare la differenza per il futuro.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Aleksandar Mitrovic è pronto a vestire la maglia del Milan. L’attaccante dell’Al-Hilal potrebbe entrare nella trattativa che porterà il terzino rossonero, Theo Hernandez, da Simone Inzaghi. L’ex allenatore dell’Inter lo vorrebbe a tutti i costi e sta spingendo per portare a termine l’affare da Milano.

Novità importanti in casa Milan per continuare a sognare in grande con Max Allegri vorrebbe avere gran parte della futura rosa già a disposizione in ritiro. I primi giorni saranno di conoscenza totale per poi infondere le sue idee calcistiche dopo un altro anno sabbatico. In questo periodo ha continuato a studiare per stare al passo con i tempi: il ds Tare ha messo già a messo diversi colpi interessanti come Modric e Ricci.

Tutto si potrebbe chiudere nei prossimi giorni per un nuovo profilo in attacco da regalare ad Allegri. Il solo Gimenez non basta: anche Vlahovic ha avuto contatti con il club rossonero visto che conosce molto bene il tecnico livornese. Una nuova svolta in attacco proveniente dall’Arabia: l’Al-Hilal potrebbe così dire addio al 30enne attaccante serbo, proprio connazionale dello stesso attaccante della Juventus. Si continua a sognare in grande per ambire a grandi palcoscenici: il Milan intende fare sul serio rilanciando per l’asse Mitrovic-Theo Hernandez.