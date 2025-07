Milan, chiuso l’affare dalla Fiorentina: ok di Allegri

Novità interessanti in casa Milan per nuovi affari dalla Fiorentina. Spunta l’occasione in vista della prossima stagione: il calciatore è già contento della destinazione

Il ds Tare è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. L’allenatore livornese è pronto per iniziare ufficialmente la sua seconda avventura alla guida dei rossoneri. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: spunta l’occasione da sogno per il calciatore della Fiorentina pronto a volare a Milano.

La dirigenza rossonera continua a lavorare senza sosta per ambire a grandi palcoscenici. Un intreccio decisivo in casa Fiorentina per anticipare la folta concorrenza in vista della prossima stagione: scopriamo il nuovo dettaglio come evidenzato dall’esperto di calciomercato Sebastiano Sarno. Novità interessanti in ottica futura per ringiovanire anche la rosa a disposizione di Max Allegri: l’occasione in Serie A, c’è già l’ok dell’allenatore rossonero.

Calciomercato, sprint in casa rossonera: nuovo regalo per Allegri

Saranno ore infuocate per nuovi contatti nella giornata di oggi in casa Milan. L’allenatore livornese vorrebbe avere subito a disposizione i nuovi rinforzi in ottica futura. Spunta l’affare dalla Fiorentina per rinforzare la retroguardia rossonera: la verità.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Sebastiano Sarno, ci sarà un contatto importante tra il Milan e la Fiorentina per il terzino brasiliano Dodo. Il laterale viola sarebbe molto contento di vestire la maglia rossonera, ma non c’è ancora l’accordo con il club toscano. Il Milan è intenzionato a programmare nuovi incontri nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: Dodo è in cima alla lista dei desideri del ds Igli Tare.

Il Milan non vede l’ora di continuare il percorso di crescita dopo un’annata da dimenticare. Il club rossonero investirà ancora tanto sul fronte calciomercato per allestire una rosa di prima fascia per lottare per lo Scudetto. Una voglia immensa di puntare di nuovo in alto: Allegri darà filo da torcere a Napoli ed Inter per far tornare a sognare i tifosi rossoneri.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare subito alla fumata bianca. La svolta arriverà subito per trovare subito l’accordo definitivo tra Fiorentina e Milan. Dodo è stato accostato negli ultimi giorni anche alla Juventus, ma ora è il Milan ad essere tornato in pole. Il ds Igli Tare conta di chiudere l’affare nei prossimi giorni in attesa di chiarire il sistema di gioco di Allegri.