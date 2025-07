L’incubo del Milan torna in Serie A: affare in chiusura, i dettagli

La trattativa per il ritorno in Serie A dell’incubo del Milan è vicina alla chiusura. Le parti stanno infatti discutendo gli ultimi dettagli.

La sensazione è che da qui a qualche giorno possa anche arrivare l’ufficialità, con il calciatore che starebbe spingendo in prima persona per tornare a giocare in Italia. In queste ore si è poi anche parlato dell’inserimento di un’altra squadra, sempre italiana, ma la sensazione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, che club e giocatore vogliono percorrere fino a meta.

Sta tornando in Serie A: affare in chiusura

Il calciatore sarebbe vicino al ritorno in Serie A. Dopo una breve esperienza biennale all’estero, il difensore avrebbe seriamente cominciato a prendere in considerazione l’interesse di una grande del campionato italiano, sempre più vicina a chiudere un accordo per il suo trasferimento.

Ovviamente è ancora prematuro per parlare di affare fatto, anche perché ci sono da risolvere una serie di dettagli importanti che in trattative come queste possono fare la differenza, ma il fatto che il calciatore stia spingendo per tornare in Italia fa trapelare del cauto ottimismo dagli uffici della dirigenza. A fronte di questo l’inizio della prossima settimana risulterà decisivo, con le parti che si incontreranno per limare la distanza e definire anche gli ultimi dettagli di un accordo che potrebbe far “spaventare” il Milan, anche perché stiamo parlando di un calciatore che nel corso negli anni ha conquistato l’appellativo di “incubo” per la formazione rossonera.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Marca, per soli 5,5 milioni di euro Rodrigo Becao potrebbe lasciare il Fenerbahce e tornare in Serie A, dove ad aspettarlo ci sarebbe l’Atalanta, alla ricerca di un profilo esperto ed affidabile con il quale andare a rinforzare e completare il reparto arretrato di mister Ivan Juric.

Operazione in chiusura, ma occhio alla concorrenza

L’Atalanta vuole riportare in Serie A Rodrigo Becao, anche perché il brasiliano si sarebbe detto disposto a lasciare il Fenerbahce dopo i vari screzi con José Mourinho.

Il club bergamasco non sarebbe però l’unico sulle tracce del difensore classe 1997, anche se per blasone è decisamente il favorito. Ovviamente le strade del calciomercato sono infinite, quindi la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro, ma rispetto all’Udinese Becao preferirebbe trasferirsi all’Atalanta, così da avere la possibilità di mettersi in gioco in contesti ancora più importanti e blasonati come quelli della Champions League, ad esempio.