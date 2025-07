Milan, arriva il terzino inglese: chiusura in Belgio

Tutto cambia in casa Milan per trovare in tempi brevi il sostituto di Theo Hernandez. Un momento decisivo per chiudere subito l’affare in Serie A: l’intreccio

Novità importanti in vista della prossima stagione per puntellare la rosa rossonera. Il Milan non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici con Max Allegri alla guida: spunta subito il nuovo intreccio dal Belgio per il laterale inglese.

Novità importanti in casa rossonera per ambire a grandi palcoscenici. Nuova svolta dal Belgio per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Max Allegri è tornato subito al lavoro per riportare in grande il Milan: scopriamo subito il nuovo dettaglio per il terzino inglese che non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità. Il neo ds Tare è al lavoro per nuovi profili interessanti per rinforzare così la rosa del Milan.

Calciomercato Milan, la soluzione per il futuro: arriva la svolta

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca. Una nuova idea interessante per chiudere subito per nuovi affari a sorpresa: conosciamo la novità in casa rossonera.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, nel mirino del Milan c’è anche il terzino del Gent Archie Brown. Il calciatore inglese, nativo di Birminghan, non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A. Sulle sue tracce c’è anche la Lazio come riportato da Alfredo Pedullà, ma i rossoneri sono passati in pole.

Una voglia immensa di tornare protagonisti in Serie A per lottare per lo Scudetto. Allegri è pronto per dare filo da torcere al prossimo campionato mettendo nel mirino Napoli ed Inter. Una nuova svolta decisiva per rinforzare la rosa rossonera con un profilo interessante dal Belgio. Archie Brown può vantare anche una discreta esperienza in Europa partecipando alla Conference. Una nuova occasione per essere protagonista in Italia con un progetto avvincente nel calcio che conta.

Un profilo interessante per sostituire al meglio il terzino francese Theo Hernandez che è pronto a sposare il progetto arabo dell’Al-Hilal. Simone Inzaghi l’ha messo in cima alla lista dei desideri e così nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Una nuova mossa dal Belgio per arrivare al suo sostituto a sorpresa: Archie Brown non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura in Serie A: ecco l’occasione a sorpresa in maglia rossonera.