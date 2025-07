È fatta per Theo all’Al-Hilal: il sostituto arriva dalla Spagna

Dopo la scottante eliminazione al Mondiale per Club per conto del Fluminense, l’Al-Hilal ha affondato il colpo decisivo su Theo Hernandez.

Una sorta di premio consolazione per Simone Inzaghi, che si è battuto in prima persona per convincere il francese ad accettare la destinazione saudita. Dopo un primo momento di chiusura totale il calciatore ha alla fine deciso di provare questa nuova esperienza, permettendo al Milan di incassare anche una cifra piuttosto importante considerando la scadenza del suo contratto fra meno di un anno.

Sostituire un calciatore come Theo Hernandez non sarà assolutamente semplice, ma dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero già le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare.

Theo Hernandez all’Al-Hilal, operazione chiusa: i dettagli

Theo Hernandez si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto il terzino francese lascia dunque il club per il quale ha giocato di più nella sua carriera, per provare una nuova esperienza che all’inizio non sembrava convincerlo più di tanto.

I colloqui con l’ex allenatore dell’Inter gli hanno però fatto cambiare idea, complice anche il via libera di Deschamps che sembrerebbe avergli comunque garantito un posto in Nazionale al prossimo Mondiale. Ovviamente molto dipenderà da lui e dal suo rendimento, ma molti credono che dietro l’arrivo di Theo Hernandez in Arabia Saudita ci siano comunque le rassicurazioni del CT della Francia.

Quello che però conta adesso è possiamo parlare di operazione chiusa, con Theo Hernandez che nelle prossime ore arriverà a Riyad per sottoporsi al consueto iter di visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all’Al-Hilal. In tutto questo al Milan andranno 25 milioni di euro stando al collega Gianluca Di Marzio, cifra che verrà immediatamente reinvestita nel calciomercato per sostituire nel migliore dei modi il terzino francese.

Il sostituto di Theo Hernandez arriva dalla Spagna

Il Milan si appresta a salutare Theo Hernadez. Il terzino francese approderà infatti in Arabia Saudita, dove ad attenderlo c’è l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Fare a meno di un calciatore del genere non sarà semplice, anche perché nonostante tutte le difficoltà delle ultime stagioni stiamo comunque parlando di uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma il direttore sportivo Igli Tare avrebbe già deciso come sostituirlo.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’erede designato di Theo Hernandez al Milan potrebbe essere Miguel Gutierrez, terzino classe 2001 del Girona la cui valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro (Transfermarkt). Il Diavolo non sarebbe però l’unico club sulle tracce dello spagnolo, motivo per il quale nella shortlist della dirigenza rossonera sarebbe presente anche il nome di Archie Brown, le cui quotazioni sarebbero in salita nonostante non sia il favorito.