Milan, arriva il bomber nigeriano: blitz per Allegri

Nuova mossa a sorpresa in casa Milan per ambire a grandi palcoscenici. Il ds Tare è pronto a mettere a segno un nuovo colpo: l’alternativa in attacco per affiancare Gimenez

Novità importanti per puntare in alto in casa rossonera. Spunta la nuova destinazione per il bomber nigeriano che non vede l’ora di sognare in grande: Allegri vorrebbe subito avere a disposizione il nuovo bomber nigeriano, ecco la verità dell’ultim’ora.

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa del futuro in casa Milan. Tanti i profili monitorati senza sosta dal ds Tare: nei prossimi giorni arriverà un nuovo attaccante per tornare a lottare per lo Scudetto. Non solo Vlahovic ed Osimhen nel mirino di Max Allegri: spunta una nuova mossa a sorpresa dalla Germania. Un intreccio suggestivo per anticipare la folta concorrenza nei prossimi giorni: saranno giorni caldi in casa rossonera per allestire una rosa competitiva. Un nuovo attaccante arriverà per pensare in grande: l’allenatore livornese ha le idee chiare per la nuova occasione per il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, nuova svolta per il nigeriano: l’alternativa a Vlahovic

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non c’è solo Vlahovic nel mirino del Milan. Resiste anche la pista che porta al bomber nigeriano del Bayer Leverkusen, Victor Boniface, connazionale proprio di Victor Osimhen. Anche l’attaccante del Napoli è stato accostato alla squadra di Max Allegri che inizierà ufficialmente il ritiro il 7 luglio.

Una nuova occasione da cogliere al volo per incrementare il tasso tecnico dell’attacco del Milan. Spunta così una nuova mossa vincente per tornare alla ribalta in Serie A: l’obiettivo dei rossoneri è la qualificazione alla prossima Champions League. Un’idea a sorpresa per continuare a rinforzare la rosa del futuro in casa rossonera.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan cercherà così di chiudere per un attaccante tra Vlahovic e Boniface. L’attaccante serbo avrebbe già parlato con Allegri: i due si conoscono benissimo dai tempi della Juventus, ma l’ingaggio del bianconero rappresenta un ostacolo per l’affare.

Ormai ci siamo per la nuova fumata bianca in vista dell’immediato ritiro: l’allenatore rossonero vorrebbe avere già tutti i nuovi acquisti a disposizione per iniziare il nuovo progetto avvincente in casa Milan. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ok definitivo per arrivare alle firme ufficiali: il ds Tare sogna in grande.