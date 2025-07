Grealish in Serie A: la svolta, si chiude per 40 mln

Il futuro dell’inglese continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni e il suo passaggio in un club di Serie A è da tenere in considerazione

Il futuro di Grealish è ancora tutto da scrivere. Secondo le informazioni di Konur, il Manchester City ha praticamente deciso che il destino dell’inglese sarà lontano dalla squadra di Guardiola. Una scelta obbligata visto che il calciatore non rientra più nei piani del tecnico spagnolo ed ora bisognerà lavorare con il suo entourage per trovare una soluzione e l’ipotesi di un passaggio in Serie A è da tenere in considerazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Manchester City ha fissato il prezzo di Grealish intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione di calciomercato importante, ma che un club di Serie A potrebbe comunque spendere per regalarsi un rinforzo di livello. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul futuro dell’inglese.

Calciomercato: Grealish in Serie A, con chi firma

Il futuro di Grealish potrebbe essere in Serie A. Il club inglese ha praticamente deciso di cedere il calciatore in questo calciomercato e l’ipotesi di un approdo nel nostro campionato è da tenere in considerazione. Anche se per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Stando alle ultime informazioni, il Manchester City ha fissato il prezzo intorno ai 40 milioni di euro e vedremo se la Juventus nel prossimo calciomercato farà un tentativo soprattutto se dovesse partire Gonzalez o magari non confermato Conceicao. Naturalmente Grealish è un calciatore che ha bisogno di trovare una squadra che lo possa rilanciare dopo un periodo non facile e i bianconeri potrebbero rappresentare una giusta soluzione per la sua carriera.

Per il momento non c’è nessuna trattativa fra Juventus e Manchester City per Grealish. Le priorità di calciomercato in questo momento sono altre per i bianconeri, ma non è da escludere che in futuro si possa tornare magari con convinzione proprio sul britannico per andare a definire una operazione importante.

Grealish-Juventus: la pista resta praticabile

Il trasferimento di Grealish alla Juventus è assolutamente da tenere in considerazione nel prossimo calciomercato soprattutto dopo la scelta del Manchester City di fissare una valutazione intorno ai 40 milioni di euro.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà meglio la situazione in futuro e se si potrà davvero vedere Grealish con la maglia della Juventus.