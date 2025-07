È fatta, pagano la clausola di Osimhen: ma ADL ha un altro problema

Il futuro di Victor Osimhen si sta definendo proprio in queste ore: pagano la clausola ma De Laurentiis fa spuntare un altro problema.

Il nigeriano è sicuramente uno degli attaccanti top di cui si sta parlando maggiormente in questo momento perché ci sono più squadre interessate a lui ma ancora nessuna ha soddisfatto le richieste del Napoli o dello stesso calciatore e quindi si sta trattando a oltranza per arrivare alla conclusione della trattativa.

Ora siamo arrivati ai giorni più caldi e intensi per Victor Osimhen e per il Napoli che vuole cederlo immediatamente a titolo definitivo per poi poter fare mercato in entrata con nomi di altissimo livello.

Calciomercato Napoli: pagano la clausola di Osimhen

La situazione relativa a Osimhen è da tenere sotto controllo perché potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il nigeriano ha rifiutato diverse offerte, compresa l’idea di restare al Napoli nella prossima stagione per giocarsi il posto con Lukaku perché ha intenzione di firmare per un altro club e vivere da protagonista assoluto la prossima stagione.

Si è parlato del ritorno al Galatasaray, della mega offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi e del forte interessamento della Juventus che, però, non ha mai affondato il colpo realmente per i costi eccessivi dell’operazione.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il Galatasaray è pronto a pagare la clausola di Victor Osimhen ma De Laurentiis fa nascere un nuovo problema.

Il Galatasaray paga la clausola di Osimhen: c’è un problema

Nel pomeriggio di martedì 8 luglio, il presidente del Galatasaray e alcuni dirigenti del club turco sono arrivati in Italia per incontrare i dirigenti del Napoli e provare a chiudere l’affare Osimhen. La trattativa è andata avanti per ore e alla fine il club di Istanbul ha deciso di raggiungere la cifra di 75 milioni chiesta del Napoli per la cessione di Osimhen, ovvero il pagamento della clausola rescissoria.

L’accordo sulle cifre tra Napoli e Galatasaray per Osimhen c’è ma per De Laurentiis ora è spuntato un nuovo problema da risolvere il prima possibile. Il presidentel del Galatasaray ha offerto il pagamento di 75 milioni dilazionato in 5 rate e l’offerta non è piaciuta al patron azzurro che, invece, un pagamento immediato.

La soluzione potrebbe essere trovata con il pagamento della clausola in 4 rate ma con la prima pagata già in questa sessione di mercato, così da permettere liquidità immediata agli azzurri.

Affare Osimhen: settimana decisiva per chiudere

Osimhen vuole il Galatasaray e viceversa, quindi alla fine la sensazione è che l’affare si chiuderà. Ma il Napoli sta tirando ancora un po’ la corda perché vorrebbe chiudere a condizioni più favorevoli.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il Napoli ha chiesto all’intermediario dell’operazione e quindi al Galatasaray che venga presentata una fideiussione a garanzia oppure una lettera di credito.