Il Milan ha trovato l’erede di Theo Hernandez: accordo a 10MLN

Il Milan ha appena ceduto Theo Hernandez: ora è stato scelto anche il suo sostituto e a breve si può chiudere definitivamente.

I rossoneri hanno iniziato un nuovo corso firmato Massimiliano Allegri e Igli Tare che stanno lavorando fianco a fianco per trovare i nomi giusti per tornare subito in Champions League. L’obiettivo principale è quello di tornare subito in alto ma per farlo c’è bisogno di migliorare la rosa in tutti i reparti e ora il primo ruolo da occupare è quello del terzino sinistro, visto l’addio di Theo Hernandez.

Il francese ha scelto l’Al Hilal ed è stato già salutato in conferenza da Allegri e anche sui social network da Rafael Leao: ora spunta il nome nuovo.

Calciomercato Milan, scelto l’erede di Theo Hernandez

Il Milan non ha un’enorme disponibilità economica per rinforzare la rosa attuale perché senza le coppe europee non ci sono introiti importanti da cui poter attingere. E quindi ci si è mossi prima con cessioni importanti, come quella di Reijnders e di Theo Hernandenz e con quei soldi si proverà a rinforzare la rosa portando più calciatori di qualità ed esperienza.

Il futuro del Milan dipenderà quasi esclusivamente dalle mosse di calciomercato e da come verrà accontentato Allegri che fino a questo momento ha ricevuto tutte le “belle notizie” che avrebbe voluto dalla sua dirigenza.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il Milan ha scelto l’erede di Theo Hernandez: si è aperta un’occasione d’oro dal Real Madrid.

Milan sull’escluso del Real Madrid: per la fascia spunta Mendy

Il Milan ha immediatamente bisogno di un altro terzino sinistro e sta valutando tanti nomi diversi, più o meno giovani, provando ad acquistarne due per avere una giusta alternanza durante la stagione.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Real Madrid ha deciso di dire addio a Ferland Mendy. Il terzino francese non rientra nei piani di Xabi Alonso che ha già fatto altre scelte e ha comunicato al calciatore e alla società di trovare altre soluzioni.

Ferland Mendy può diventare un’occasione molto ghiotta per il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un esterno sinistro di grande esperienza internazionale e avendo già preso Luka Modric possono convincere facilmente anche il francese classe ’95 che vuole restare ad alti livelli.

Quanto costa Mendy: il Milan ci può provare

Il Milan può provare seriamente a prendere Ferland Mendy insieme a un altro terzino sinistro. Gli infortuni sofferti negli ultimi anni sono deleteri per il francese che non può essere l’unico in quel ruolo ma con un investimento non eccessivo si può chiudere.

Il Real Madrid ha fissato a 10 milioni il prezzo di vendita di Ferland Mendy. Soldi che il Milan ha in cassaforte e che può spendere per il classe ’95 che può diventare molto utile in una squadra che disputerà una sola competizione nel lungo termine.