120 milioni per Bisseck: l’Inter ha già il sostituto

L’Inter sta valutando tutte le nuove mosse dal mercato per poter migliorare la rosa di Chivu e mettergli a disposizione calciatori alla sua portata.

L’idea di calcio di Cristian Chivu si differenzia da quella di Simone Inzaghi e ora cambiano anche gli obiettivi di mercato tra entrate e uscite. Ci sono molte novità che possono cambiare il volto dell’Inter e tante cessioni, anche necessarie, per rimpolpare le casse e dare anche una ventata d’aria fresca a un gruppo che negli ultimi mesi è parso spento e spaesato.

Il futuro dell’Inter cambierà totalmente la rosa nerazzurra: ci saranno delle cessioni importanti e ora anche Yann Bisseck è finito sul mercato e dirà addio.

Calciomercato Inter, via anche Bisseck: spuntano cifre folli

L’Inter vuole rinnovarsi totalmente e ha intenzione di lasciar partire diversi calciatori del vecchio ciclo appena concluso con Simone Inzaghi. Le difficoltà vissute in questa annata vanno totalmente dimenticate e superate e per farle c’è necessario bisogno di volti nuovi.

Il gruppo Inter resta ben coeso ma deve ritrovarsi, soprattutto negli uomini chiave che devono ricostruire le vittorie mancate nell’ultima stagione. E poi c’è chi invece è sacrificabile e sarà ceduto il più in fretta possibile per trovare nomi nuovi.

Secondo le ultime notizie di mercato, anche Yann Bisseck va verso la cessione in questa sessione estiva: spuntano cifre folli per l’addio.

Spunta la clausola di Bisseck: vale 120 milioni

L’Inter dovrà cedere alcuni degli uomini della passata stagione e tra gli addii immediati spunta anche il nome di Yann Bisseck, non perfetto nell’ultima annata e scelto come sacrificabile dal nuovo allenatore.

Secondo quanto si legge sulle colonne odierne del Corriere dello Sport, nel contratto di Yann Bisseck con l’Inter c’è una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Una cifra stabilita all’atto delle firme quando il tedesco diventò un nuovo acquisto nerazzurro ma che non rispecchiano il valore reale del calciatore.

La certezza è che Bisseck sia in vendita e un nome dal quale Chivu non intende ripartire. Anzi, la sua cessione sarà propedeutica per l’arrivo di un nuovo difensore centrale che vada incontro alle richieste di Chivu.

Il vero valore di Bisseck e il sostituto

L’Inter chiede poco più di 30 milioni per cedere Yann Bisseck. Il tedesco non ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava da lui e ora si valuta attentamente il suo addio per poter poi investire la cifra ricavata su un nuovo centrale difensivo che piaccia a Chivu.

Il primo nome sulla lista dell’Inter è quello di Giovanni Leoni del Parma. Il club ducale chiede 30 milioni per cederlo e per questo la cessione di Bisseck diventa fondamentale per l’acquisto del classe 2006, sul quale sta aumentando la concorrenza.