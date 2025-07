Inter, accordo con il Paris Saint-Germain: arriva l’incubo della Juve

L’Inter ha intenzione di regalare a Cristian Chivu una rosa completamente rinnovata e pronta a tornare subito in alto: pronto un super colpo.

La società ha le idee molto chiare per il nuovo corso appena iniziato che dovrà immediatamente fare in modo che il ciclo Inzaghi venga immediatamente dimenticato, soprattutto nella parte finale, e che porti con sé solo quanto di buono è stato costruito nel corso degli anni. Ci sono tante valutazioni di mercato che devono essere necessariamente portate avanti in maniera molto chiara così da cambiare anche il modo di affrontare la stagione.

Chivu ha chiesto dei nomi precisi sul mercato perché vorrebbe cambiare l’assetto iniziale dell’Inter e ora si sta aprendo un’altra strada di super lusso.

Calciomercato Inter, colpo a sorpresa dal PSG

L’Inter ha deciso di cambiare volto e di rifari completamente il look per permettere alla rosa di tornare ai livelli della passata stagione ma con ambizioni di vittoria ben chiare e con una testa molto più serena, evitando di percorrere ancora la stessa strada dell’ultimo periodo che non ha portato a grossi risultati.

Ci sono molti nomi sulla lista di Piero Ausilio che deve provare a chiudere colpi di primo livello il più in fretta possibile così da permettere a Chivu di lavorare sin dall’inizio della stagione con la rosa al completo.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta spingendo per arrivare a un nuovo trequartista di gran qualità: ora si prepara l’assalto alla stella del PSG.

Inter, all-in sull’incubo della Juve: trattativa per Asensio

La volontà dell’Inter è quella di portare in nerazzurro volti nuovi e di grande spessore per ridare serenità ed esperienza al gruppo che ha bisogno di aria fresca per tornare a vincere. E ora nel mirino c’è uno degli “incubi” della Juventus, con il tormentone nato dopo la sconfitta per 4-1 in finale di Champions League contro il Real Madrid.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter è forte sulle tracce di Marco Asensio. Il trequartista spagnolo è in uscita dal Paris Saint-Germain dopo una stagione super all’Aston Villa che, però, non lo ha riscattato e ora è alla ricerca di una nuova squadra.

Asensio all’Inter sarebbe un colpo eccezionale per Chivu che, sfruttando la cessione di Hakan Calhanoglu, potrebbe cambiare assetto e giocare con il trequartista dietro le due punte, in modo da sfruttare in un modo nuovo la rosa.

Asensio all’Inter: le cifre dell’affare

Marco Asensio è un nome concreto per l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo “numero 10”, almeno nelle caratteristiche, e vuole chiudere subito per lo spagnolo del PSG ed ex Real Madrid.

Avendo il contratto in scadenza nel 2026 con i parigini, il cartellino di Asensio non costerebbe più di 12 milioni per l’Inter. Una cifra adeguata alle casse nerazzurre che ora accelererà per chiudere.