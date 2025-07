Calciomercato, dal City ad una big: lo manda Guardiola

Una nuova occasione di mercato dal Manchester City. Pep Guardiola potrebbe lasciarlo partire: subito può sbarcare in Serie A firmando con una big italiana

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, James McAtee potrebbe lasciare il Manchester City dopo la vittoria del campionato Europeo Under 21. La sua valutazione si aggira intorno tra i 25 e i 30 milioni di euro: l’Atalanta è in pole per capitano della nazionale Under 21 inglese: nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze con 7 gol all’attivo.

Ora è pronto per il definitivo salto di qualità sposando subito il progetto ambizioso dell’Atalanta. La squadra nerazzurra tornerà ad allenarsi con Ivan Juric dopo l’addio di Gasperini: dopo tanti anni l’allenatore ha optato per la destinazione chiamata Roma. Classe 2002, James McAtee può agire in tutte le posizioni di centrocampo mettendo in mostra tutto il suo talento cristallino.

Una nuova destinazione a sorpresa in Serie A per arrivare così alla fumata bianca: l’Atalanta ha intenzione di arrivare sempre tra le prime posizioni nonostante l’addio di Gasperini. Il talento inglese è stato capitano della Nazionale Under 21 inglese che ha trionfato agli Europei di categoria: gol e giocate di alta classe per il gioiello del City.

Nelle prossime ore potrebbe esserci così la decisione a titolo definitivo: l’Atalanta non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione da urlo. Il talento inglese vorrebbe subito uscire dalla sua comfort-zone per volare in Serie A firmando con una big italiana. Novità importanti in vista della prossima stagione tutte ancora da scoprire.