Juventus, arriva il terzino francese: Tudor l’ha già allenato

La Juventus è al lavoro per ingaggiare nuovi profili di spessore internazionale. L’intreccio dalla Francia per incrementare il tasso tecnico bianconero

Novità interessanti dalla Francia per continuare a sognare in grande. La Juventus non vede l’ora di puntare in alto per tornare a lottare per lo Scudetto: Tudor sarà ancora l’allenatore dei bianconeri in vista della prossima stagione. Il Mondiale per Club ha evidenziato limiti strutturali della rosa: urgono rinforzi di qualità per arrivare fino in fondo ad ogni competizione.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa Juventus. Un nuovo assalto dalla Francia per ambire a grandi palcoscenici: spunta il nuovo intreccio dalla Ligue1 per rinforzare le corsie esterne di Tudor. L’allenatore croato dovrà trovare subito la quadra in vista della prossima stagione.

Una mossa vincente per chiudere subito per l’affare sulla fascia destra dopo l’addio immediato di Weah. Saranno giorni frenetici per allestire una rosa competitiva anche in Champions League con innesti di spessore internazionale. La fumata bianca è in arrivo per sognare in grande: scopriamo gli ultimi dettagli.

Juventus, nuovo affare dalla Francia: arriva da Tudor

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per regalare nuovi profili a Tudor. L’allenatore croato proverà ad avere la meglio per il futuro: ormai ci siamo per la mossa vincente.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è al lavoro per trovare il sostituto di Weah che volerà al Marsiglia targato Roberto De Zerbi. Nel mirino c’è anche l’esperto terzino francese, Jonathan Clauss, attualmente in forza al Nizza. Nell’ultima stagione ha collezionato ben 38 presenze con 11 assist e 3 goal: la sua valutazione si aggira tra i 7 e i 10 milioni. Il dg Comolli lo conosce molto bene, ma anche l’allenatore croato Igor Tudor l’ha già avuto ai tempi del Marsiglia.

Ore calde in casa Juventus per una nuova soluzione immediata per rinforzare le corsie esterne. La dirigenza bianconera cercherà di regalare nuovi profili di spessore internazionale all’allenatore della Juventus. Una voglia immensa di mettere a segno nuovi acquisti di qualità: i prossimi giorni saranno decisivi per il nuovo annuncio in entrata.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici. La Juventus ha tanta voglia di emergere dopo stagioni non troppo avvincenti: una nuova mossa a sorpresa dalla Francia.