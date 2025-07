La Juventus agisce di forza, Milan beffato: ufficialità entro 7 giorni

La Juventus ha bisogno di tanti volti nuovi in rosa per ridurre il gap con le altre big e tornare a vincere trofei importanti.

L’idea di mercato della società bianconera è già molto chiara e sta iniziando a prendere forma con una strategia ben definita per alternare colpi giovani e futuribili ad altri nomi già affermati e dotati di grande leadership ed esperienza, caratteristiche fondamentali per affrontare al meglio anche i momenti no della stagione.

Il futuro della Juve passa anche dalle scelte che si faranno sul mercato, tra entrate e uscite che determineranno la rosa definitiva di Tudor per la stagione 2025/26.

Calciomercato Juventus, strappo al Milan: le ultime

La Juventus vuole migliorare la rosa in tutti i reparti e ora prova a velocizzare con le entrate perché c’è bisogno di colpi nuovi in tutti i reparti, con l’obiettivo di migliorare la rosa e di ridurre al minimo il gap con le altre squadre sia in Serie A che in Europa.

Il futuro della Juventus si scriverà in queste intense settimane di luglio, dove si costruirà la base solida della rosa per affrontare i tanti impegni della prossima stagione nelle migliori condizioni possibili.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus strapperà un colpo al centrocampo del Milan: Comolli vuole chiudere nel minor tempo possibile.

Juventus, colpo Xhaka a centrocampo: i dettagli

L’obiettivo della Juventus è quello di rinforzare la rosa in tutti i reparti con colpi di grande esperienza e qualità che possano e sappiano gestire la pressione nel migliore dei modi così da poter affrontare anche i momenti più duri con grande disinvoltura e infondere in tutto il gruppo serenità e tranquillità.

Per questo motivo, secondo Tuttosport, la Juventus sta seguendo da vicino Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero ha qualità da vendere ed è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Alla Juve porterebbe grande esperienza internazionale, caratteristica che manca al centrocampo bianconero, e quindi un grosso miglioramento.

Nonostante i 33 anni, Xhaka per la Juventus è un colpo importante e che Tudor vuole chiudere il prima possibile. Sulle sue tracce c’era anche il Milan ma ora i rossoneri hanno fatto un passo indietro.

Xhaka alla Juventus: le cifre dell’operazione

Granit Xhaka ora è un nome concreto per la Juventus. Ora si tratta con il Bayer Leverkusen che non tirerà troppo la corda e lo lascerà partire in caso di offerte importanti in arrivo.

Il Leverkusen ha invece fissato in 15 milioni la richiesta di partenza, cifra trattabile di fronte a una trattativa concreta e al desiderio del giocatore di cambiare aria. Ecco: Xhaka al Bayer ha fatto molto bene e molto bene si trova in Germania, ma considera concluso il ciclo della squadra in seguito all’addio di Xabi Alonso.