Calciomercato, arriva l’ex United: si sblocca l’affare Ederson

Tutto ruoterà intorno alla decisione di Ederson che è pronto a volare altrove. Le big della Serie A sono molto attive per la mediana: ecco la mossa a sorpresa

Saranno ore calde per conoscere la futura destinazione del centrocampista dell’Atalanta: ora l’ex United potrebbe essere la chiave per l’affare in Serie A. Un intreccio decisivo per accontentare tutte le parti coinvolte con l’obiettivo di calcare ancora grandi palcoscenici: scopriamo il nuovo dettaglio.

Novità interessanti in vista della prossima stagione per l’intreccio con Ederson. Il centrocampista brasiliano è pronto a dire addio all’Atalanta: sulle sue tracce ci sono tante big italiane. Arrivato in Serie A grazie all’intuizione del ds Sabatini, si è messo subito in mostra con la maglia della Salernitana prima di sbarcare a Bergamo. Juventus ed Inter sono sulle sue tracce ormai da tempo per trovare la giusta quadra per il futuro. Ecco la mossa a sorpresa per favorire il trasferimento del nerazzurro: la chiave del nuovo affare di prima fascia.

Calciomercato, Ederson in una big: la chiave arriva dall’ex United

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, l’Atalanta continua a essere molto interessata al centrocampista Sofyan Amrabat. Il top club di Serie A potrebbe avanzare un’offerta per il giocatore marocchino per sostituire al meglio il brasiliano Ederson. Attualmente lo stipendio è pari a 5 milioni di euro per l’ex United, mentre il Fenerbahce ha intenzione di venderlo intorno ai 25 milioni di euro.

Una nuova mossa a sorpresa per conoscere così la prossima squadra di Ederson. Il brasiliano potrebbe continuare la sua avventura nel campionato italiano: nuovo duello a distanza tra Juventus ed Inter. Saranno ore intense per ambire a grandi palcoscenici per puntare sempre più in alto.

Un nuovo affare a sorpresa in Serie A con l’arrivo di Amrabat che ha vestito anche le maglie di Hellas Verona e Fiorentina prima di volare al Manchester United. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A per nuove occasioni di mercato da cogliere al volo: l’idea a sorpresa per sbloccare l’affare Ederson.

Una mossa vincente per firmare con una big italiana: il brasiliano cercherà di chiudere subito la nuova trattativa per essere protagonista altrove. Un ritorno a sorpresa nel campionato italiano: una nuova svolta decisiva in Serie A. Ederson non vede l’ora di spiccare ancora il volo per una nuova avventura suggestiva.