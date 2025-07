Calciomercato: hanno preso Ederson, tutto definito a 60mln

Ederson può lasciare subito l’Atalanta: il centrocampista brasiliano è pronto all’addio per cifre importanti, è stato convinto dal mister.

Il centrocampista brasiliano si è dimostrato essere uno dei più forti dell’intera Serie A, ha fatto benissimo sin dai suoi esordi e con l’Atalanta ha raggiunto vette altissime. Da tempo è nel mirino delle altre grandi squadre che cercano rinforzi in mediana ma la Dea ha sempre fatto muro e non ha mai voluto lasciarlo partire per non abbassare la qualità della rosa.

Con l’addio di Gian Piero Gasperini, però, in casa Atalanta stanno iniziando a cambiare molte cose e ora anche Ederson è sul piede di partenza.

Calciomercato Atalanta, via anche Ederson: le ultime

Il futuro dell’Atalanta rischia di essere molto pericoloso. Spesso in casa orobica c’è stata una mini rivoluzione ma quella di quest’estate, considerando anche l’addio di Gapserini, rischia di essere davvero molto importante.

Gli ultimi giorni in casa Atalanta rischiano di diventare molto pesanti dal punto di vista delle cessioni: nella giornata di ieri è stato definito il passaggio di Retegui all’Al-Qadsiah, in Arabia Saudita, e ora anche Ederson è a pochi giorni dall’addio definitivo alla Dea.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, il brasiliano è vicino alla cessione dopo aver parlato anche con il nuovo allenatore che lo vuole a tutti i costi.

Ederson è il sogno di Inzaghi: pronta maxi offerta

Il nome di Ederson è molto importante per il calcio italiano ma in queste settimane rischia di lasciare anche lui l’Atalanta, con lo stesso volo che porterà Mateo Retegui in Saudi Pro League.

Secondo quanto riferisce l’emittente araba SBA Sport, Ederson è il nome in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino lo avrebbe voluto in passato anche all’Inter ma le richieste dell’Atalanta erano troppo esigenti per i nerazzurri e quindi il colpo non si è mai chiuso.

Ora che allena l’Al Hilal, Ederson è un colpo “semplice” da chiudere. La dirigenza saudita intende accontentare Inzaghi in tutto e per tutto ed è pronta una maxi offerta per convincere definitivamente l’Atalanta e lo stesso calciatore.

60 milioni per Ederson: l’Atalanta prende Frendrup

L’Al Hilal è disposto ad acconentare la richiesta di 60 milioni dell’Atalanta per Ederson per chiudere subito il colpo e regalare a Simone Inzaghi un altro centrocampista di altissimo livello.

Al suo posto l’Atalanta bloccherà subito Morten Frendrup del Genoa che ha caratteristiche simili a quelle del brasiliano, anche se per qualità non raggiunge le vette che ha mostrato Ederson nei suoi anni italiani.