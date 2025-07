Calciomercato, dal Barcellona ad una big: 50 milioni

Tutto può cambiare in pochi giorni in Serie A per nuovi innesti di qualità. Un nuovo affare da 50 milioni di euro: l’intreccio da Barcellona

Le big italiane sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Sarà un campionato altamente competitivo con il ritorno in auge di Milan e Juventus che daranno filo da torcere a Napoli ed Inter. Spunta un nuovo affare di caratura internazionale in casa Barcellona: scopriamo la novità dell’ultim’ora annunciata dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur.

Novità importanti in Serie A per nuovi colpi provenienti dal Barcellona. Le big italiane sono già attive sul fronte calciomercato per continuare a pensare ad innesti di qualità assoluta: ecco la nuova idea a centrocampo per anticipare la folta concorrenza. Tutto si deciderà nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici, ma occhio alle big della Premier League come Chelsea ed Arsenal. Scopriamo i nuovi dettagli per la futura operazione di calciomercato: ecco la nuova occasione da Barcellona.

Calciomercato, nuovo affare da Barcellona: l’intreccio in Serie A

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Barcellona vuole 50 milioni di euro per Marc Casadó. Pochi giorni fa è arrivata l’offerta del Leverkusen di 20 milioni di euro più 10, ma è stata respinta dal club spagnolo. Sulle tracce dello spagnolo c’è anche il Napoli per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte, ma occhio ad Arsenal e Chelsea.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca definitiva. Il Napoli ha intenzione di allestire una rosa competitiva per essere protagonista anche in Champions League. Un nuovo intreccio a centrocampo per regalare un nuovo innesto di qualità all’allenatore del Napoli.

Nel corso degli ultimi mesi ha conquistato anche la Nazionale spagnola, ma il suo percorso di crescita non è ancora terminato. Classe 2003, è pronto a vivere una nuova avventura entusiasmante nel calcio italiano. Il Napoli lo monitora attentamente, ma già in passato è stato accostato ad altre big italiane. Urgono rinforzi nella zona mediana del campo per tornare subito in alto a partire dalla prossima stagione. La rosa azzurra sarà ricca di talento anche in proiezione della Champions: la nuova occasione da Barcellona.

Ormai ci siamo per mettere a segno un nuovo colpo da Barcellona: il presidente De Laurentiis continua a sognare in grande. Lang e Beukema saranno i prossimi acquisti ufficiali, ma non è finita ancora la campagna acquisti.