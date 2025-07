Dietrofront Maignan, ora va via anche lui: il Milan ha in pugno l’erede

Il Milan ha già ceduto alcuni calciatori importanti e ora può perdere anche Mike Maignan: si riapre la pista dell’addio.

Il portiere francese è stato tra i migliori della nostra Serie A ma il suo rendimento nelle ultime due stagioni è nettamente calato, come quello di tutta la squadra rossonera. La situazione è da tenere sotto controllo perché ci sono molte difficoltà nel gestire la situazione che potrà stravolgere il futuro del club e dello stesso calciatore. Nell’ultimo mese ci sono stati contatti con diversi club per arrivare alla cessione e ora la situazione si sta sbloccando.

Il futuro di Maignan sta cambiando in queste settimane: si era parlato del Chelsea ma poi non si è trovato l’accordo e ora c’è un nuovo club pronto a prenderlo.

Futuro Maignan: si riapre la pista della cessione

Il futuro di Maignan cambia le idee di calciomercato del Milan che ntende costruire una rosa rinnovata nei nomi e nella voglia di vincere e tra i calciatori che possono salutare c’è anche Maignan. I rossoneri stannoi studiando per il futuro per fare sì che Allegri riesca a portare subito la squadra a grandi risultati.

Il nuovo ds e il nuovo allenatore sono già al lavoro da mesi, anche per portare calciatori nuovi che possano dare serenità e voglia di imporsi di nuovo in Italia a tutto il gruppo.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan intende ripartire subito da grandi nomi e dopo la frenata brusca con il Chelsea, si apre un’altra pista per la cessione di Maignan.

Maignan verso la cessione? Le ultime

Il futuro di Maignan cambierà anche le mosse di mercato del Milan. I rossoneri stanno facendo un restyling totale e potrebbero anche dover cambiare portiere vista la situazione di Maignan.

Secondo quanto riferisce TMW, il Galatasaray è forte sulle tracce di Mike Maignan. I turchi sono stati a Milano nelle scorse ore per discutere con il Napoli di Victor Osimhen ma poi hanno avuto un colloquio anche con la dirigenza del Milan per il portiere francese.

Il portiere francese non sembra convinto della destinazione e non ha aperto totalmente ai turchi. Vuole anche aspettare una mossa del Milan per capire se è ancora parte dei progetti rossoneri oppure no.

Milan, se va via Maignan tutto su Suzuki

Maignan e il Galatasaray in questo momento sono molto distanti ma non è da escludere che nei prossimi giorni i turchi si faranno di nuovo avanti per spingere verso la chiusura dell’operazione.

Se Maignan dovesse essere ceduto, il primo nome sulla lista del Milan per la porta è quello di Suzuki del Parma.